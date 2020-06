Congo-Kinshasa: Vigilance face au COVID-19 - Ferré Gola sélectionné pour défendre la RDC au festival "Africa Together"

Ferré GOLA est l'unique chanteur de la République Démocratique du Congo retenu pour participer au festival "Africa Together" organisé par Facebook et le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans le but de mener une campagne numérique contre la désinformation autour de Covid-19 et de promouvoir la vigilance vis-à-vis de la pandémie en Afrique.

Plusieurs autres grands artistes africains : Ayo, Femi Kuti, Salatiel, Serge Beynaud, Patoranking et Youssou N'Dour, sont également attendus pour soutenir et prester à cet évènement continental.

Selon les informations à notre possession, "Africa Together" combine performances musicales et comiques avec des informations provenant des travailleurs humanitaires en première ligne et vérificateurs de faits issus de tout le continent.

Ce festival qui va du 4 au 5 juin 2020, se déroule sous-forme d'une campagne digitale de sensibilisation avec des messages de prévention élaborés avec des experts de la santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ciblant simultanément les utilisateurs de Facebook dans 48 pays à travers l'Afrique sub-saharienne.

Pour la journée du 4 juin, l'événement a été diffusé en streaming sur Facebook Live, présenté en anglais le 4 juin par l'acteur et comédien populaire nigérian Basketmouth. Tandis que ce 5 juin, le célèbre présentateur de l'émission "Couleur Tropical" va assurer la présentation en version française des spectacles en direct depuis la page Facebook Africa et les pages Facebook de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Selon Mamadou Sow, la pandémie de Covid-19 est une crise sans précédent, car elle touche tout le monde, sans limites de frontières, d'origine ethnique et de religion. Les communautés d'Afrique ont su réagir rapidement, mais le risque reste réel. Si tout le monde y met du sien, nous vaincrons la Covid-19. «La musique a le pouvoir de rassembler et nous espérons que le festival Africa Together apportera un regain d'espoir et un nouvel élan contre cette dangereuse maladie », a déclaré ce membre de longue date du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Retenons que cet événement n'est qu'un aspect parmi d'autres de la contribution du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de Facebook à la lutte contre la Covid-19 sur le continent africain.

«Le pic de l'utilisation des outils en ligne pendant la pandémie de Covid-19 montre l'utilité sociale des plateformes numériques dans les moments difficiles. Nous sommes témoins de nombreuses initiatives solidaires de la part d'artistes qui rassemblent leurs communautés sur Facebook Live », a signifié la responsable des partenariats médiatiques stratégiques Facebook pour l'Afrique subsaharienne.

Selon Jocelyne Muhutu-Rémy, ce concert virtuel Africa Together permettra aux gens d'en savoir un peu plus sur la lutte contre Covid-19, tout en profitant des divertissements de leurs artistes africains préférés. Rappelons que ce festival intervient dans un contexte où plus de 100 000 cas confirmés de Covid-19 sont recensés en Afrique.