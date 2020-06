Maroc: Les éclaircissements de la Chabiba ittihadia

La position de l'USFP sur la défense de la liberté d'expression et d'opinion ne doit faire l'objet d'aucune surenchère

La liberté dépourvue de responsabilité est synonyme de déliquescence et de laisser-aller

Le Bureau national de la Chabibaittihadia a suivi avec grand intérêt les détails de la discussion entamée dernièrement par les membres du Bureau politique. Un débat qui a fuité pour trouver place sur les réseaux sociaux et les sites électroniques, ce qui a constitué une occasion pour les adversaires de l'USFP de s'attaquer au parti.

A cet effet, le Bureau national de la Chabiba, en toute responsabilité et en tant qu'organe national d'une organisation politique forte de son histoire et de son capital militant et historique, réitère sa position ferme quant à la défense de la liberté d'expression et d'opinion. Toutefois, la liberté dépourvue de responsabilité est synonyme de déliquescence et de laisser-aller.

Dans son communiqué, le Bureau national de la Chabiba considère que tout débat ittihadi ne se basant pas sur une plateforme de réflexion en vue de surmonter les répercussions de la pandémie du coronavirus, est une discussion marginale. Et ceux qui sont derrière cela veulent tout simplement perturber les efforts des militantes et militants dans les provinces et les régions, soucieux de faire retrouver au parti la place qui est la sienne dans le champ politique marocain. Les pertubateurs n'ont d'autre souci que leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt du parti.

Dans ce contexte, le Bureau national salue les membres du Bureau politique qui se dressent contre les impulsions d'une minorité qui espère profiter de la situation actuelle pour régler ses comptes personnels. Les frères du BP ont réussi à affronter vents et marées, à renforcer l'unité dans les rangs de notre parti et à préserver la place de l'USFP en tant que première force de suggestion et acteur majeur dans le débat politique du pays. Ce qui est démontré dans le dernier communiqué du parti, considéré par les observateurs comme un important document politique et par les Ittihadis comme une feuille de route et un guide dans toute l'étape qui suivra.

En conséquence, le Bureau national de la Chabibaittihadia:

- Salue le communiqué du BP et le considère comme un document qui exprime parfaitement l'identité politique de l'USFP.

- Trouve surprenant le fait que certains frères fassent fuiter, sur les réseaux sociaux, de fausses informations concernant le débat du parti dans le seul but de dénigrer toutes les initiatives de l'USFP.

- Invite toutes les Ittihadies et tous les Ittihadis à se rassembler autour de leur parti et sa direction et à faire attention à certaines positions qui se dissimulent derrière l'aspect de la différence mais qui ne sont en réalité qu'un piètre exemple de déliquescence.

- Renouvelle son implication dans toutes les initiatives du parti qui visent à renforcer la présence de l'USFP et à consolider ses performances en matière de militantisme.