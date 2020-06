Afrique: Nous Ne Pouvons Pas Rester Silencieux!

Protesters outside the US Embassy in Nairobi on June 2, 2020.

Des Africains d'Afrique et de la Diaspora solidaires de leurs sœurs et frères Africains-Américains. En ces temps étranges d'incertitudes et de peurs, des nouvelles venues d'Amerique nous ont brisé le cœur.

Nous ne pouvons pas rester silencieux !

Nous ne pouvons pas rester sourds et aveugles à la détresse de nos sœurs et frères africains-américains. Nous sommes révoltés par le meurtre brutal de George Floyd commis par des officiers de police. Son agonie insoutenable et sa mort amplifiant une longue litanie de cris et de supplications et révélant au grand jour une chaîne de brutalités et de meurtres racistes ont ravivé en nous de vieilles blessures d'âmes et convoque des mémoires douloureuses et communes.

Nous ne pouvons pas rester silencieux parce que nous savons que tant de liens nous unissent à vous, sœurs et frères de notre communauté. Nous savons que vos ancêtres directs n'ont jamais cessé de résister et de lutter pour la liberté et la dignité : en attestent les combats dans les cales des navires et dans les plantations, les îlots de liberté bâtis au fil des ans et les luttes obstinées pour les droits civiques. Nous, Africains du continent et du monde, sommes reconnaissants à vos dirigeants visionnaires, écrivains et penseurs d'avoir partagé avec nos aînés l'idée émancipatrice du Panafricanisme et d'avoir été à nos côtés dans la lutte contre le colonialisme et l'Apartheid.

Non, nous ne pouvons rester insensibles face aux pleurs de rage et à la détermination des citoyens blancs, bruns et noirs marchant ensemble dans les rues des villes américaines et de celles du monde pour affirmer avec force et courage que les vies des noirs comptent.

Comment pourrions nous nous taire alors que nous savons que votre long et actuel chemin vers la liberté réelle fait écho à nos résistances d'hier et résonne avec les luttes que nous menons aujourd'hui ici en Afrique, votre continent mère ? Nous menons ces combats pour faire avancer nos causes communes : les libertés démocratiques, la dignité, l'égalité, la justice sociale, les droits et le bien être des femmes et de toutes minorités, l'intégrité des dirigeants et des institutions, l'indépendance économique et enfin la maîtrise de notre destin culturel et historique .

Nous ne pouvons pas rester de marbre quand nous avons aussi de bonnes nouvelles à partager avec vous, nos sœurs et frères africains-américains : au delà des clichés et malgré les Cassandre, une nouvelle Afrique émerge sous nos yeux. Une Afrique résiliente portée par nos communautés et une société civile dynamique et entreprenante, animée par une génération de jeunes et de femmes déterminés à sortir le continent de la fatalité du désespoir et à construire un autre avenir.

Ensemble, nous sommes les soldats de l'espoir engagés dans la construction d'une nouvelle Nation Africaine, adossés aux meilleurs appuis de notre héritage culturel. Dans cet esprit, nous sommes un seul Peuple - et une seule Nation.

Une Nation forte de ses 1,3 milliards d'individus, plus puissante encore avec l'apport des autres millions de la Diaspora

Ensemble nous pouvons construire enfin une Nation Africaine globale . Elle sera la notre. En son sein nous célébrerons dans les places, les avenues et les rues la mémoire des innombrables héros et héroïnes de la descendance africaine. En mémoire de nos liens de sang, cette nouvelle Afrique sera conçue dès le départ pour devenir notre maison commune.

Nous ne pouvons pas rester silencieux !

Nous ne pouvons pas rester indifférents car nous avons tant de chantiers à ouvrir. Le premier d'entre eux sera de revisiter ensemble - avec courage et honnêteté - notre histoire partagée. Mais nous devrions aller au delà de la période récente et visiter notre Afrique perdue. Notre histoire n'a pas commencé avec la période tragique de l'esclavage. Nous explorerons ensemble les contrées lointaines de nos royaumes et empires oubliés, les destinées glorieuses de nos nobles dirigeants, les avancées scientifiques, technologiques et sociales qui ont forgé l'évolution de nos sociétés et qui sont restées largement méconnues.

Notre chantier commun devrait être de mettre enfin au centre de nos préoccupations l'éducation et la formation de nos enfants afin qu'ils soient mieux préparés à affronter et relever les défis complexes de demain.

Notre chantier commun pourrait être de développer un partenariat économique mutuellement bénéfique afin de créer les conditions d'une indépendance veritable.

Nous ne pouvons pas rester silencieux parce que nous réclamons notre place légitime au cœur de la destinée humaine.

Dans une période décisive ou l' Humanité est confrontée à une menace existentielle liée au changement climatique, aux épidémies et à la montée suicidaire des inégalités sociales, nous devons rester ensemble pour ne pas périr.

Nous n'avons jamais oublié que notre continent est le berceau de l'espèce humaine. En ces temps critiques et fragiles où l'etre humain sent confusément qu' il s'est engagé dans une tragique impasse, c'est notre devoir de l'aider à construire un avenir meilleur et durable, c'est à dire à reprendre le chemin des valeurs fondatrices d'Ubuntu et de Nitte, de sagesse, d'égalité, de respect, de solidarité, de fraternité, afin qu'il se réconcilie avec lui même, dans la paix.

Aujourd'hui, à la mémoire de George Floyd et des autres millions de vies noires qui ont compté, nous, Africains d'Afrique et de la Diaspora, portons le deuil de notre perte tout en honorant un riche moment de connivence sacrée.

Ajouter votre nom au lien suivant : http://chng.it/r4VhTD5gD6

Signataires:

