Cote d'Ivoire: La mairie d'Attécoubé affiche une vigilance et une intransigeance sur le respect des mesures barrières

Le maire de la commune d'Attécoubé et président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), Paulin Danho, a réaffirmé, le 4 juin 2020, au cours du point de presse quotidien, la vigilance et l'intransigeance du conseil municipal sur le respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19 sur le territoire communal.

"Nous sommes aujourd'hui plus que jamais particulièrement vigilants et intransigeants face au relâchement constaté ici et là, face au retour des insouciances et à la recrudescence des incivilités", a soutenu le maire Danho.

Paulin Danho a souligné que la lutte contre la Covid-19, est une question de vie qui nécessite une conjugaison des efforts. À cet effet, il a lancé un appel au respect scrupuleux des mesures barrières."Retenons que plus que jamais, la santé de tous dépend de la responsabilité de chacun d'entre nous", a conseillé Paulin Danho.

La lutte contre la propagation de la Covid-19 dans la commune d'Attécoubé est axée sur la sensibilisation des populations, la désinfection de certains lieux publics, la libération des emprises, la distribution de vivres et de non vivres et l'institution de classes citoyennes pour renforcer les capacités.À ce jour, la commune d'Attecoubé a enregistré 24 cas confirmés, 15 personnes définitivement guéries et cinq cas actifs sur une population estimée à 350 mille habitants.