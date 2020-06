Sénégal: Bilan du jeudi 04 juin 2020 - 89 nouveaux cas dont 15 communautaires, pour un total de 4021 positifs

Le Sénégal a désormais franchi la barre des 4000 cas de positifs à Covid-19. Pour cause, 89 nouveaux cas ont été déclarés atteints de coronavirus hier, jeudi. Ce qui porte le total à 4021 cas depuis l'apparition de la maladie dans le pays.

Faisant le point virologique de la journée du jeudi 04 juin, le ministre de la Santé et l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a renseigné : « Sur 1348 tests réalisés, 89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,60% ». Il s'agit de «74 cas de contacts suivis par les services sanitaires et de 15 cas issus de la transmission communautaire», a-t-il fait savoir.

Au sujet de la localisation des cas communautaires Diouf Sarr a indiqué : «03 à Dakar Nord, 02 à Dakar Ouest, 01 à Grand Dakar, 01 à Bargny, 01 à Touba, 01 à Tivaouane, 01 à Mbao, 01 à Rufisque, 01 à Diofior, 01 à Matam et 02 à Thilogne». Aussi, 99 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris selon le communiqué N°95 du ministère de la Santé et de l'action sociale.

Toujours, «16 cas graves sont internés au niveau des structures de réanimation», a renseigné le ministre de la santé et de l'action sociale. Au total, le pays décompte 4021 cas à la date d'hier, jeudi, dont 2162 guéris contre 1813 cas sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'action sociale exhorte par ailleurs les populations à redoubler d'effort dans le cadre du respect strict des mesures de protection individuelle et collective.