Sénégal: Riposte contre la COVID-19 - 3 milliards F CFA au secteur des ARTs et de la culture

3.000.000.000 F CFA ! C'est le montant que le Président de la République, Macky Sall a alloué au secteur des Arts et de la culture dans le cadre du Fonds Force Covid19. L'annonce est du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop hier, jeudi 4 juin.

Cette somme va, selon lui, «aider à atténuer les effets de la covid-19 sur le secteur des arts et de la culture» impacté par la pandémie.

A en croire Abdoulaye Diop, deux types d'organes sont prévus pour la gestion de ces ressources. Il s'agit d'un comité de pilotage, des sous-comités sectoriels et un plan de travail. «Un Comité de Pilotage : qui aura pour missions de définir les orientations et mécanismes de gestion du Fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation par les différents bénéficiaires, en veillant à la transparence et à l'équité», a expliqué le ministre de la Culture et de la Communication.

Quant au comité de pilotage, il sera, selon le ministre, «essentiellement composé de représentants du Ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d'inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs, choisis par les acteurs». Concernant les sous-comités sectoriels, «ils auront pour missions de définir la liste des bénéficiaires suivant des critères d'éligibilité conjointement arrêtés avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du Cinéma, du Livre et de l'Édition, du Patrimoine culturel et des Arts», a dit Abdoulaye Diop.

Pour le plan de travail, «d'ores et déjà les instructions ont été données à mes services pour engager les concertations avec les acteurs afin que, dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à bénéficier des appuis. Je voudrais aussi assurer à l'ensemble des acteurs que je veillerai à ce que tous les acteurs concernés puissent être pris en compte dans les démarches et concertations relatives à la gestion de ces fonds», a assuré Abdoulaye Diop.