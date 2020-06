Congo-Kinshasa: Football - Mbokani, Soulier d'ébène 2020, Ndongala reçoit le prix du mérite

L'attaquant congolais DieumerciMbokani (34 ans) a remporté son deuxième soulier d'ébène 2020, après celui obtenu en 2012 lorsqu'il évoluait à Anderlecht. Il succède à l'ancien buteur tanzanien de Genk, Mbwana Ali Samatta, aujourd'hui à Aston Villa en Angleterre.

La cérémonie s'est déroulée le 1er juin au Birmingham µEvent Center de Bruxelles. A partir de Monaco où il était en confinement, DieumerciMbokani a déclaré à Proximus Sports : « C'est un plaisir de remporter ce trophée, j'en suis fier. J'estime que je le mérite parce que j'ai fait une très belle saison. Je remercie mes anciens coéquipiers de l'Antwerp, puisque je suis en fin de contrat.

Je ne peux pas dire si oui ou non je porterai encore les couleurs de l'Antwerp. Je souhaite encore un contrat d'une durée de deux ans, et on ne me propose qu'un contrat d'un an. Tous ces départs à l'Antwerp (Sinan Bolat, Laszlo Bölöni etc.), c'est triste, cela m'inquiète un peu. Anderlecht, le Standard, Bruges... Je suis ouvert à toutes les propositions ».

Meilleur buteur de la Pro League (D1 Belge) avec 18 réalisations après 29 journées de championnat. Il a devancé le belgo-angolais Clinton Mata au classement du Soulier d'ébène. Mais ce dernier a été élu joueur de l'année au FC Bruges. Notons que DieumerciNdongala a reçu le prix du mérite, en guise de récompense pour ses œuvres de charité à Kinshasa. A travers son Asbl Ndongalife créée en 2018, l'ancien joueur de Genk aujourd'hui sociétaire de Kasimpaça en Turquie vient en aide aux orphelins, aux jeunes et aux femmes en maternité. Il parraine l'orphelinat « Les cris des enfants » dans la commune de Selembao.