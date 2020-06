Congo-Brazzaville: Coronavirus - Le M.C.D.D.I poursuit sa campagne de désinfection

La seconde étape de la campagne de désinfection lancée le 29 mars dernier, par le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (M.C.D.D.I), a débuté le 5 juin à Brazzaville au commissariat du quartier « Ta Ngoma », arrondissement 2 Bacongo.

A « Ta Ngoma », la présidente du comité de ce marché, Bernadette Mayouma, a remercié l'acte posé par ce parti. « Il faut revenir pour mettre la proprété », a-t-elle signifié. « C'est un geste qui vient à point nommé et j'espère que cela va soulager les vendeuses et vendeurs du marché. Pour les récalcitrants qui ne veulent pas porter les masques sous prétexte que la maladie n'existe pas, nous avons mis en place une brigade de contrôle pour les punir », a renchéri de son côté, Hilaire Koubaka, président du comité de marché « commission » qui compte plus de 450 vendeuses et vendeurs.

Interroger sur le sens de cette opération, le président du MCDDI de l'arrondissement 2 Bacongo, Brice Loeticien Nsounga Mayela, a déclaré, « Vous savez que depuis décembre 2019 le monde entier est frappé rudement par le coronavirus et notre pays le Congo n'est pas épargné des effets néfastes de cette pandémie. J'exhorte la population congolaise en général et celle de Bacongo en particulier à l'utilisation efficiente des masques et au respect strict des mesures barrières car c'est le seul moyen pour nous de nous protéger contre ce virus et de stopper la propagation de ce virus dans notre pays ». Pour ce faire, le MCDDI a distribué les masques aux habitants de Bacongo et procédé à la désinfection de certains commissariats et marchés de cet arrondissement.

Outre le commissariat de Ta Ngoma, le commissariat de quartier « Mpissa », les marchés jouxtant ces structures ont reçu aussi des masques de protection.

Rappelons que c'est le comité local de développement, une ONG chargée des opérations de nettoyage basée à Madibou, qui a procédé à cette opération de désinfection en utilisant le chlore et autres produits chimiques.