Cameroun: Coopération sanitaire - Une société de distribution des médicaments inaugurée

Les activités de Mediline Medical ont été lancées hier après-midi à Yaoundé, en présence du Minsanté et de l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun.

Hier après-midi au quartier Golf à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a inauguré la société Mediline Medical Cameroon. Pour la circonstance, Dr Manaouda Malachie avait à ses côtés, l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun, Bok-Ryeol Rhyou. Mediline Medical est le fruit de la coopération Cameroun-Corée. L'entreprise est spécialisée dans l'importation et la distribution des produits pharmaceutiques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'équipements médicaux, de consommables médicaux, de réactifs ...

Dans cet arsenal, la lutte contre le Covid-19 occupe une bonne place. A travers notamment, la mise à disposition des tests rapides au Cameroun. Pour plus d'efficacité, la nouvelle société s'est associée à SD Biosensor, une entreprise coréenne, leader mondial des diagnostics in vitro et de production de tests. Le partenariat s'est concrétisé par la signature d'un contrat d'exclusivité d'importation et de distribution des produits de la société coréenne au Cameroun. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, deux centres de logistique ont été créés à Yaoundé et à Douala, pour assurer la distribution optimale desdits produits. Celui de Douala, situé dans l'enceinte de l'aéroport, dispose pour son déploiement, d'un avion-cargo pour le transport rapide et sécurisé des médicaments vers les 10 régions du Cameroun.

Bok-Ryeol Rhyou s'est réjouie de voir naître ce partenariat unissant une société coréenne à une camerounaise, dans l'optique d'améliorer la prise en charge des populations. Selon l'ambassadeur, la Corée a très rapidement su contenir la propagation du coronavirus. La clé de ce succès a été l'usage des tests de dépistage rapides et l'organisation des dépistages massifs des populations au début de la crise. Ce qui a permis non seulement de détecter à temps les personnes atteintes du virus mais aussi, de freiner la chaîne de contamination. C'est dans cette optique que la Corée apporte son expertise et un appui multiforme à tous les pays touchés, comme le Cameroun.