Cameroun: Yaoundé - L'archevêque appelle au respect des mesures barrières

Mgr Jean Mbarga a lancé une campagne diocésaine permanente contre la pandémie du Covid-19, hier à Yaoundé.

Au regard de l'augmentation quotidienne du nombre de personnes contaminées au Cameroun, l'archevêque métropolitain de Yaoundé tire la sonnette d'alarme. Dans un message rendu public hier, Mgr Jean Mbarga appelle les Camerounais à se réveiller. A prendre conscience de la dangerosité du Covid-19, en respectant scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé.

« L'heure est grave et la pandémie s'aggrave. Le nombre de contaminés s'accroît chaque jour. Personne n'est plus à l'abri. Mobilisons-nous par la prière. C'est une question de vie ou de mort. Il faut agir ! Que chaque jeune et enfant s'engage et ensemble disons partout : Stop à la pandémie ! Oui ! Aux mesures barrières ! Oui ! Aux soins de santé !» dit le prélat dans sa déclaration.

C'est en effet par ce cri de cœur que l'homme de Dieu a lancé hier, 4 juin, la campagne diocésaine permanente contre la pandémie du Covid-19. A travers celle-ci, il invite les vicaires généraux et épiscopaux, à veiller au bon déroulement de cette opération dans leurs zones pastorales respectives. Mgr Jean Mbarga demande « qu'à chaque messe et rassemblement, le curé sensibilise clairement les fidèles sur la gravité de la pandémie et l'importance du respect des mesures barrières et du port du masque. Que chaque paroisse fasse désinfecter régulièrement l'église et autres salles de réunion. Que les membres des congrégations religieuses et des associations sensibilisent leurs quartiers et les familles locales. Que tous les services diocésains, les centres de santé et les établissements scolaires animent chacun à son niveau cette campagne. »

Pour l'efficacité de cette opération, il a été mis à leur disposition, le dépliant de la pastorale de la santé. « Multipliez-le et distribuez-le partout. Nos cibles privilégiées, ce sont les familles et les personnes du voisinage. Menons une campagne de proximité. Par nos structures ecclésiales catholiques, nous pouvons aider notre pays à accentuer la sensibilisation des familles sur la nécessité de respecter toutes les mesures barrières et sur les possibilités de prise en charge en cas de maladie », a conclu Mgr Jean Mbarga.