Madagascar: Droits des enfants - Les artistes s'engagent

Mirado, le nouveau « supporteur » de l'UNICEF à Madagascar.

Niu Raza et Mirado viennent deviennent des « supporteurs de l'Unicef ». Un engagement entrant dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant à Madagascar. Mais également dans le cadre de la célébration du mois de l'enfant à Madagascar. Ainsi, les deux artistes « vont mettre au service leur popularité et leur grand nombre d'abonnés sur les médias sociaux pour échanger avec les jeunes et leur donner les moyens de parler des problèmes qu'ils rencontrent » et ce, par des soutiens de façon désintéressée en relayant, dans le cadre de leurs activités, les messages, actions et priorités de l'UNICEF à Madagascar.

Il conviendrait de noter que les supporteurs de l'UNICEF sont des personnalités de la vie publique, du monde des arts, des sciences, de la littérature ou du sport, qui par leur vie, témoignent de qualités d'engagement auprès de la cause des enfants à Madagascar. Missions résumées par Michel Saint-Lot, Représentant de l'UNICEF à Madagascar : « l'engagement de Niu Raza et de Mirado envers les enfants et les jeunes du pays, pour une meilleure éducation et une meilleure protection contre la violence, meilleur accès à la santé, à l'eau et à l'hygiène des enfants malgaches, va envoyer un message d'espoir qui touchera les cœurs et les esprits du monde entier ».