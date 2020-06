Madagascar: Non-respect des barrages sanitaires à Manakara - Un chef de service de la fonction publique placé sous mandat de dépôt

C'est vraiment ridicule et inadmissible qu'en cette période où le pays traverse une période difficile qu'un responsable de l'Administration se permette de commettre quelque chose allant à l'encontre des dispositifs pris par ses hiérarchies supérieures pour ne pas dire du pouvoir central de l'Etat. Ce qui s'est passé dans le district de Manakara, soit exactement dans la Commune rurale de Marofarihy, mercredi dernier, est un exemple de cette désobéissance.

Un homme, se déclarant être le chef de service de l'Administration publique à Ihosy a forcé le barrage sanitaire monté à Ambokala et à Marofarihy la nuit du 2 juin dernier. Non seulement il a forcé les dispositifs de sécurité en percutant le panneau de signalisation de contrôle installé, mais il a également insulté les éléments des forces de l'ordre présents sur place et a abandonné sa voiture 4×4 au milieu de la route avant de s'enfuir. Suite à cet outrage qu'ils ont subi, les éléments des forces de l'ordre ont appelé leurs supérieurs qui se sont aussitôt rendus sur les lieux. Après le constat des faits, ils sont partis à la recherche du délinquant. Ce dernier a été appréhendé dans un bar pas loin de l'endroit.

Surpris, il a été tout de suite emmené au bureau de la gendarmerie de Manakara. C'était à ce moment qu'on a appris que l'incriminé est bel et bien un chef de service de l'Administration publique à Ihosy. L'enquête menée par les forces de l'ordre a révélé que cet individu est réputé pour ses actes assez brutaux et violents. Présenté au Parquet du Tribunal de Première Instance de Manakara, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès. L'incarcération de ce fonctionnaire montre qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, personne ne peut enfreindre les règles établies et que les forces de l'ordre sont strictes dans l'accomplissement de leurs missions, à savoir la protection des personnes et de leurs biens.