Cote d'Ivoire: Accès au financement - L'Agence CI Pme et la CDC-CI s'unissent au profit des Pme

Les Petites et moyennes entreprises (Pme) jouent un rôle majeur dans l'économie ivoirienne mais demeurent confrontées à la problématique du financement de leur développement qui constitue une entrave à leur compétitivité et à leur pérennité.

C'est pour résorber ce problème crucial que l'Agence Côte d'Ivoire Pme et la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci) ont décidé de se rapprocher en vue d'un partenariat dans le cadre de leurs missions communes afin d'accompagner les Pme et leur favoriser l'accès au financement.

L'objectif de cette convention de partenariat signée le mercredi 03 juin 2020 au siège de la Cdc-Ci par le directeur général de l'Agence CI Pme, Salimou Bamba, et le Directeur général de la Cdc-Ci, Lassina Fofana est d'offrir aux Pme ivoiriennes des mécanismes de financement et de développement.

Par ce biais, les deux structures entendent mutualiser leurs efforts dans la mise place d'une assistance en matière d'accompagnement des Pme, Tpe et startups et contribuer à l'amélioration de leurs conditions d'accès au financement.

La convention contribuera à instituer et maintenir un cadre permanent d'échanges et de concertation entre les deux institutions, à mettre en place un mécanisme opérationnel pour le financement et le développement des Pme, Tpe et startups et à mettre en œuvre des programmes communs d'accompagnement financier et non financier des PME. Elles projettent également d'initier des actions dans d'autres domaines d'intervention présentant un intérêt commun.