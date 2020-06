Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Le Chu de Treichville reçoit 15 respirateurs

Quinze (15) respirateurs portatifs. C'est le don que la société Contractor, entreprise de construction spécialisée dans le Génie Civil et le BTP, vient d'offrir au personnel soignant dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. La cérémonie de remise a eu lieu au Centre hospitalier et universitaire (Chu) de Treichville, le mercredi 3 juin 2020.

Le don a été réceptionné par le Pr Serge Paul Eholié, chef du service des Maladies infectieuses et tropicales du Chu de Treichville, en charge de la réponse nationale à la pandémie de la maladie à la Covid-19, et le Pr Boua Narcisse, chef du service de l'Anesthésie-réanimation et responsable de l'Unité de réanimation Covid-19.

Au nom de la population et du personnel soignant, le Pr Serge Eholié a exprimé sa reconnaissance aux dirigeants de la société donatrice, Mohamed Yassine et Karim Yassine. « Nos patients ont besoin d'oxygène pour vaincre cette maladie. Et là, on vient de mettre un patient sous ventilation non invasive. Comme on mutualise aussi les dons, tous les sites bénéficient de votre générosité. Le site de Yopougon est le plus grand et est déjà actif pour venir en aide aux nombreux patients qui arrivent chaque jour. Les autres sites de Cocody, de HMA et d'Anyama devraient aussi commencer dès la semaine prochaine à recevoir des patients. Ce matériel médical servira donc à sauver la vie de nombre d'entre eux qui luttent contre la maladie à Covid-19 mais aussi contre d'autres affections à caractère respiratoire provoquées par plusieurs maladies infectieuses », a-t-il souligné.

Avant de poursuivre : « Du fond du cœur, nous tenons à vous dire merci. Nous savons que vous avez déjà fait d'autres dons à travers d'autres sociétés de votre groupe, au gouvernement ivoirien et que vous continuez de prouver votre engagement et votre solidarité aux populations en difficulté. La situation d'alerte demeure et la maladie doit être combattue sans relâche jusqu'à ce que nous arrivions à aplatir la courbe. Nous, professionnels de santé, ne pourrions mener ce combat à terme sans l'aide d'entreprises privées avec des dirigeants tels que vous ».

Le Pr Eholié a surtout insisté sur la qualité de ce don : « Nous recevons beaucoup de dons et tous sont appréciés. Mais il y en a, comme le vôtre qui est particulièrement utile car il nous permet de véritablement sauver des vies. Merci à vous pour ce don », a-t-il noté.

Pour sa part, le Président de la société Contractor, a tenu à exprimer sa joie de pouvoir aider : « Au nom de tous mes collaborateurs de Contractor, nous sommes heureux de pouvoir faire ce don. Nous avons, effectivement déjà adressé des dons à d'autres ministères qui étaient conséquents mais après réflexion, nous avons souhaité poursuivre nos efforts et avons réfléchi à ce qui comptait vraiment dans une période telle que celle-ci. Il nous a alors semblé important de venir en aide à ceux qui en ont besoin actuellement », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : « La réponse nous est apparue évidente, c'est vous les médecins, qui êtes en première ligne. C'est pour nous aussi l'occasion de faire écho aux messages de son Excellence Monsieur le Président de la République et de son Excellence Monsieur de Premier ministre, qui nous invitent à la solidarité pour venir définitivement à bout de ce virus. Contractor, en tant qu'opérateur économique, s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet appel à la solidarité. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui fiers de vous faire ce don, qui servira dans cette lutte contre la maladie à Covid-19 et au-delà, dans d'autres circonstances comme vous l'avez si bien souligné Monsieur le Professeur ».