Ile Maurice: Abolition du NPF - «Est-ce que la hausse de la pension à Rs 13 500 a été remise en question ?» se demande la CTSP

Ils ont été un peu choqués par l'annonce budgétaire sur la National Pension Fund.

Ce vendredi 5 juin, Reeaz Chuttoo et Jane Ragoo, président et secrétaire générale de la Confédération des travailleurs des secteurs publique et privé (CTSP) ont adressé une lettre à Fazila Jeewa-Daureeawoo, ministre de la sécurité sociale, pour demander une réunion urgente afin de discuter de l'abolition ce fonds de pension.

Dans la correspondance, Reeaz Chuttoo et Jane Ragoo font ressortir qu'en 2017, le gouvernement avait initié des discussions avec tous les acteurs du secteur sur la refonte de la NPF, qui devait disparaître en 2018 après 40 ans d'existence. Cependant, les discussions ont été gelées et il n'y a jamais eu de suite. «Le ministre des Finances a mis l'accent sur le maintien de la pension à Rs 9 000. Cependant, la pension devait être alignée sur le salaire minimum, qui est de Rs 10,200. Elle devait augmenter jusqu'à atteindre la somme de Rs 13 500 en 2024. Rien n'a été dit dessus. Est-ce une omission volontaire ?» demandent le président et la secrétaire générale de la CTSP. Le syndicat demande aussi «la formule magique» qui sera utilisée pour permettre aux travailleurs de contribuer moins et bénéficier plus.

C'est pour toutes ces raisons que la CTSP demande une réunion avec la ministre.