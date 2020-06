Tunisie: L'infrastructure des tribunaux et des pénitenciers au cœur d'une réunion de travail

Une réunion de travail s'est tenue ce matin au siège du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous l'égide de M. Moncef Sliti, ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et de Mme. Thouraya Jeribi, ministre de la justice, en présence de hauts cadres des deux ministères.

La réunion a été consacrée aux dossiers liés à l'achèvement et l'accélération de la réalisation d'un certain nombre de projets d'infrastructure relatifs aux tribunaux et aux établissements pénitenciers dans diverses régions de la République, et notamment le projet de construction du nouveau tribunal de première instance de Tunis, à l'avenue 9 Avril à Tunis.

L'appel d'offre pour ce projet sera prochainement lancé, après l'achèvement des différentes phases d'études et de conceptions. Le coût total du projet avoisinera les 130 MD.

M. Moncef Sliti et Thouraya Jeribi ont insisté à l'occasion sur la nécessité d'accélérer la cadence de réalisation des travaux, conformément à la volonté du ministère de tutelle à moderniser le système judiciaire, et à améliorer la qualité des services fournis aux justiciables.