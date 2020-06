Sénégal: Assouplissement de l'état d'urgence - Le mode d'emploi détaillé par deux arrêtés ministériels

En application du décret prorogeant l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a publié, vendredi, deux arrêtés. Ils détaillent les conditions d'assouplissement de l'état d'urgence en précisant notamment ce qui est désormais interdit, et ce qui est autorisé.

Le premier arrêté porte sur les déplacements. Le sceau ministériel valide l'interdiction de circulation des personnes et des biens entre 23h et 5h, sauf autorisation. Elle doit être motivée par une « raison professionnelle d'une région à une autre délivrée par le ministère de l'Intérieur »; « raison professionnelle à l'intérieur d'une région délivrée par le gouverneur de région »; « raison de maladie ou de transport de corps sans vie délivrée par les gouverneurs de régions ou les préfets de département ». Des précisions sont également apportées dans la gestion des gares routières et autres lieux servant au départ et à l'arrivée de personnes. Il y a une injonction du respect des mesures de protection individuelle et collective comme « la désinfection régulière des lieux, le port permanent de masque » contre la prorogation du virus du Covid-19; « la mise en place d'un dispositif fonctionnel de lavage des mains »; « la distanciation physique des personnes présentes sur les lieux ».

Le deuxième arrêté publié par le ministère de l'Intérieur porte sur l'interdiction temporaire des manifestations ou rassemblements. Ainsi il est interdit « tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique », ainsi que les « rassemblements dans les lieux recevant du public tels que les salles de spectacle, les bars, les plages, les terrains dédiés au sport ». Le même décret précise, toutefois, qu'il est autorisé « les réunions dans les lieux publics ou privés; les rassemblements dans les lieux publics tels que les restaurants, les casinos, les marchés, les lieux de culte ». Ce sont des autorisations assujettis aux mêmes respects des mesures sanitaires et de distanciation physique que dans les gares routières, énoncées plus haut.