Sénégal: La BNDE remet les financements aux bénéficiaires du crédit touristique et hôtelier de Tambacounda

Le Directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde), Thierno Seydou Nourou Sy, a effectué ce vendredi 5 Juin 2020 une visite dans la région de Tambacounda. Reçu par les autorités administratives, Thierno Seydou Nourou Sy annonce l'ouverture prochaine de sa 15ème agence dans cette partie du Sénégal oriental.

Une nouvelle agence de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) sera ouverte prochaine dans la région de Tambacounda.

L'annonce a été faite par le directeur général de la Bnde, Thierno Seydou Nourou Sy qui était en déplacement dans la région ce vendredi 5 juin 2020. Selon un communiqué de presse de la Bnde, cette visite a été une opportunité pour rencontrer les responsables des 9 hôtels et les 10 guides touristiques des régions de Tambacounda et de Kédougou, bénéficiaires du Crédit hôtelier et touristique (Cht) et de présenter les ambitions de la Banque par rapport à sa contribution dans le développement de cette partie du pays, à travers l'accompagnement des opérateurs économiques et des porteurs de projets.

Le secteur touristique, ajoute la même source, fait partie des secteurs stratégiques sur lesquels l'Etat du Sénégal compte beaucoup pour assoir et pérenniser la croissance, telle que projetée dans le Pse et qui a pour ambition de « promouvoir un tourisme éthique, compétitif et contribuant durablement à son émergence économique ».

Pour cela, la Bnde s'est engagée à participer au développement de l'offre touristique en mettant en place des financements adaptés comme le Cht.

Rappelons, que la Banque a procédé à une remise symbolique de chèques le 19 mai dernier au sein du ministère du Tourisme et des Transports aériens de Diamniadio, en présence du ministre, Alioune Sarr destinés aux bénéficiaires du Cht.

La Bnde est en effet signataire d'une convention depuis Janvier 2017 en partenariat avec l'Etat du Sénégal, pour la gestion du Cht, mis en place pour le financement des projets de créations d'entreprises touristiques ; renforcement de fonds de roulement ; rénovation et d'extension d'établissements d'hébergements touristiques et renouvellement et d'acquisition d'équipements pour les entreprises touristiques

«Cette remise de chèques pour un montant global de 3,6 milliards FCFA et bénéficiant globalement à 74 réceptifs d'hébergement, 39 agences de voyages et 22 restaurants, est prévue pour être répartie sur l'ensemble du territoire notamment à Dakar, Thiès, Diourbel, en Casamance, au Nord du Sénégal, au Sine Saloum et au Sénégal Oriental », précise-t-on.

C'est donc dans ce cadre que le Directeur général s'est rendue dans la région orientale du Sénégal.

Par ailleurs, la Bnde reconnaît que la ville de Tambacounda, regorge d'activité économique, ce qui engendre une forte demande de produits et services bancaires. Une agence BNDE dans la région serait par conséquent une opportunité pour ses habitants.

Thierno Seydou Nourou Sy a reconnu l'importance de se rapprocher de la population du Sénégal sur toute l'étendue du territoire, conformément à la mission qui a été assigné à la Bnde.

C'est dans cette perspective qu'il a souligné que la Banque s'engage à s'adapter aux besoins de la population sénégalaise et à être présente aux quatre coins du pays, pour leur permettre d'accéder au financement de leurs activités et aux produits bancaires.

Il a par la suite annoncé, que la Bnde compte développer l'extension de son réseau et poursuivre son maillage du territoire national, avec l'ouverture prochaine de sa 15ème agence, dans la région de Tambacounda.

Le guichet mobile Bnde est d'ailleurs sur place pour déjà assurer la mise à disposition des produits et services de base (ouvertures de compte, moyens de paiement etc... ) de la Banque à la population de Tambacounda, notamment aux opérateurs économiques et aux bénéficiaires du Cht.