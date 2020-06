Ile Maurice: MK - Les petits actionnaires réclament une commission d'enquête

Comment se fait-il qu'Air Mauritius s'est retrouvée à terre en si peu de temps? C'est la question que les membres de la Listed Companies Minority Shareholders Association (LCMSA) d'Air Mauritius se posent.

Lors d'une conférence de presse de l'association ce vendredi 5 juin au siège de la Federation of Civil Service and other Unions (FCSOU), Awadh Balluck, président du groupe, a demandé à ce qu'une commission d'enquête soit instituée pour avoir des réponses.

Avant lui, c'est Raj Ramlugun, secrétaire de la LCMSA, qui avait pris la parole. Lors de son discours, il a déclaré que l'administrateur Sattar Hajee Abdoula a totalement raison de dire que la pandémie de la Covid-19 est le coup fatal pour MK et non pas la cause de sa situation financière. «Le 22 avril, MK a été placée en administration volontaire.

En un mois, la compagnie s'est retrouvée à genoux. Comment se fait-il que la compagnie s'est retrouvée dans une telle situation en un mois?» a-t-il demandé.

Quant à Awadh Balluck, il est catégorique. «Il y a eu une interférence politique à outrance dans la gestion de la compagnie» et rajoute que le top management et le board de MK sont tous coupables.

Il réclame ainsi une commission d'enquête pour faire la lumière sur la gestion de MK ces 15 dernières années. «Bisin koné kot MK ti été? Kine arrivé? Ki fine amen sa situation la zordi?» Le rapport de cette commission, selon lui, sera la solution pour que la compagnie retrouve ses lettres de noblesse.