Cote d'Ivoire: PDCI-RDA/Présidentielle 2020 - Le Bureau politique a adopté les critères de candidature par 354 voix sur 372 suffrages exprimés

communiqué de presse

Le Bureau politique du Pdci-Rda a adopté le point relatif aux critères de candidature à la présidentielle 2020 par 354 voix sur 372 suffrages exprimés. Ci-dessous l'intégralité du communiqué final

Le Bureau Politique du PDCI-RDA s'est réuni, en Session extraordinaire, les jeudi 04 et vendredi 05 juin 2020, au siège du PDCI-RDA, à Cocody, en quatre (4) sous-sessions de cent vingt-cinq(125) personnes chacune, dont deux(2) sous-sessions par jour, dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil des Ministres et le Conseil National de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Au cours de cette session extraordinaire du Bureau Politique, il s'est agi d'analyser le bilan des préparatifs de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA, à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

SEM Henri KONAN BÉDIÉ, Président du PDCI-RDA, a procédé à l'ouverture de la session extraordinaire le jeudi 04 juin et à sa clôture, le vendredi 05 juin 2020.

A l'ouverture des travaux, le Président du Parti a, dans son discours d'orientation, précisé le cadre et le contexte de la tenue de la session extraordinaire du présent Bureau Politique.

Le Président du Parti a d'abord rappelé la nécessité de proposer une nouvelle date, un nouveau lieu devant abriter la convention nationale d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020.

Il a indiqué que cette nécessité répond, à la fois:

-à l'impératif d'éviter que ladite convention ne soit frappée de forclusion, au regard de la date du 06 juin 2020 fixée lors de la 12ème réunion du Bureau Politique, tenue le 19 décembre 2019

-et à l'obligation pour le PDCI-RDA de prendre toutes les dispositions utiles pour poursuivre ses activités politiques, tout en veillant à la protection de la santé des populations, vivant en Côte d'Ivoire, à travers le respect scrupuleux des mesures barrières en vigueur.

Ensuite, le Président du parti a :

1-adressé sa compassion aux familles endeuillées et aux malades atteints par la pandémie du Coronavirus;

2-félicité les membres du Bureau Politique pour leur constante disponibilité et leur engagement politique;

3-souhaité que la suite des travaux puisse conduire à la bonne préparation et à la tenue de la prochaine convention.

Enfin, le Président du Parti a donné mandat au Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif de conduire les débats des quatre(4)sous-sessions de cette session extraordinaire du Bureau Politique, et ce conformément à l'article 81 du règlement intérieur, avant d'indiquer aux membres du Bureau Politique de saisir l'opportunité de son absence, pour échanger en toute sérénité sur les points de décision qui leur seront soumis, pour examen et adoption.

Avant la suspension de séance par le Président du Parti, le Secrétaire Exécutif du Parti, Coordonnateur de la Convention a rappelé le thème de la convention:« le PDCI-RDA, Expérience et Sagesse pour le Changement de la Gouvernance et la Construction d'une Côte d'Ivoire Réconciliée, Unie et Prospère ».

Il a, également, fait le point détaillé des résultats des travaux des comités et des commissions, conformément aux résolutions des 11ème et 12ème réunions du Bureau Politique, tenues les 14 novembre et 19 Décembre 2019.

A la reprise de la séance, le Secrétaire Exécutif du Parti, a au cours de chacune des quatre (4) sous-sessions, soumis les sept(7) points de décision des travaux effectués, à l'examen et à l'adoption des membres du Bureau Politique.

Après des débats francs et courtois, suivis d'éclairage donné par le Secrétaire Exécutif du Parti, Président de séance, sur certaines préoccupations et interrogations formulées par des membres du Bureau Politique, six(6) des sept (7) points soumis à examen ont été adoptés à l'unanimité des membres du Bureau Politique des quatre sous-sessions.

Ces six (6) points sont :

1- l'exigence de la cotisation de l'année 2020 faite aux membres statutaires de la convention pour prendre part aux travaux de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA, à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

2- la tenue des conventions locales(éclatées) les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020;

3- la tenue de la cérémonie d'Investiture du candidat du PDCI-RDA, à Yamoussoukro, à une date à fixer ultérieurement;

4- la validation du Comité des candidatures de onze (11) membres, comprenant un Président assisté d'un premier vice-président et d'un deuxième vice-président.

Ce comité est chargé de recevoir, d'analyser les dossiers de candidature et de publier la liste des candidats retenus ;

5- la validation du chronogramme du processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020, comprenant :

- un appel à candidatures;

- une période de quatorze (14) jours de réception des dossiers de candidatures;

- une période de sept(7) jours d'examen des dossiers de candidatures;

- la publication de la liste des candidats retenus;

- la convocation du collège électoral de la convention;

- une période de quatorze(14) jours pour la campagne électorale;

- l'organisation du scrutin;

- et la proclamation des résultats;

6- le mandat donné au Président du parti afin d'adapter les modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020 à la situation politique et sanitaire de la Côte d'Ivoire.

Le point relatif aux critères de candidature, a nécessité un vote pour dégager une majorité. Ainsi, la condition exigée de totaliser dix ans en qualité de membre de Bureau Politique, être un militant actif, l'acquittement par tout candidat d'une contribution à l'organisation de la convention, d'une valeur de vingt-cinq (25) millions de francs CFA, la bonne moralité et la disponibilité de tout candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, ont été adoptés par 354 voix sur 372 suffrages exprimés soit 95,16% des votants.

Au regard de qui précède, le Bureau Politique du PDCI-RDA, réuni en session extraordinaire du 04 au 05 juin 2020, a adopté les résultats des travaux de préparation et d'organisation de la prochaine convention qui lui ont été soumis pour examen, par le Secrétaire Exécutif du Parti, chef du Secrétariat Exécutif, Coordonnateur des travaux de préparation et d'organisation de la convention d'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

Au cours de la cérémonie de clôture de la session extraordinaire du Bureau Politique, le 05 juin 2020, le Secrétaire Exécutif du Parti, a fait le compte-rendu des résultats des travaux au Président du parti.

Prenant la parole, le Président du Parti a félicité le Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif pour la qualité des travaux et l'esprit démocratique qu'il a su faire prévaloir lors de l'examen des points soumis à discussion.

Le Président du parti a proposé que soient retirés des critères internes au parti ceux se rapportant à la bonne moralité et à la disponibilité.

Cette proposition a été adoptée par le bureau politique.

Il a fait observer que tout militant actif fait preuve de disponibilité.

De même, il a affirmé que la bonne moralité de tout citoyen peut être attestée par le casier judiciaire, seul document administratif qui peut faire foi en la matière.

Avant de clore les travaux du Bureau Politique réuni en session extraordinaire, le Président du Parti s'est réjoui de la discipline et de l'engagement militant des membres du Bureau Politique qui ont su démontrer, durant les deux(2) jours de travaux, leur capacité à faire preuve d'expérience et de sagesse dans l'examen des grandes questions d'avenir touchant, à la fois, aux fondements et à l'équilibre de la vie de notre grand et prestigieux Parti, le PDCI-RDA.

Il a clos les travaux de la réunion extraordinaire du bureau politique en souhaitant un bon retour en famille à tous les membres du bureau politique et du comité des sages.

Je vous remercie.

Fait à Abidjan le 05 juin 2020

Pour le Bureau Politique

N'DRI Kouadio Pierre Narcisse

Porte-parole du PDCI-RDA