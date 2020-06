Sénégal: Abdoul Mbaye obtient la cassation de la décision

La Cour suprême a cassé, hier, partiellement, l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar, condamnant Abdoul Mbaye à allouer à son ex-épouse, Aminata Diack, 100 millions de FCfa. Les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Ziguinchor pour une nouvelle confrontation.

L'ex-Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui était sous la menace d'une saisie de ses biens, peut pousser un ouf de soulagement. Statuant sur la décision rendue par la Cour d'appel de Dakar, en juin 2019, la chambre criminelle de la Cour suprême a cassé partiellement cet arrêt. En vertu de cette décision, M. Mbaye devait allouer 100 millions de FCfa à son ex-épouse, Aminata Diack, dans la procédure pour faux qui les opposait. Un nouveau montant devra être fixé par la Cour d'appel de Ziguinchor, juridiction devant laquelle les deux parties ont été renvoyées. En revanche, la peine d'un an assortie du sursis est maintenue pour l'ex-Premier ministre condamné pour usage de faux et tentative d'escroquerie. Son conseil, Me Sadel Ndiaye, est à moitié satisfait. « On espérait mieux mais la décision n'est pas mauvaise car le juge a retenu notre troisième moyen de cassation relativement au montant des dommages et intérêts », a réagi l'avocat. « Cet arrêt permet de souffler un peu compte tenu du fait qu'il y a eu des menaces d'exécution. Même avec le contexte de pandémie, des huissiers étaient venus (Ndlr : le 2 avril) pour enlever les biens de M. Mbaye. Globalement, c'est satisfaisant », a-t-il ajouté.

Abdoul Mbaye était poursuivi pour complicité de faux et usage de faux en écritures publiques authentiques et tentative d'escroquerie commis en 1994 au préjudice de son ex-épouse. Celle-ci l'accuse d'avoir falsifié leur régime matrimonial. Relaxé en première instance par le tribunal correctionnel de Dakar, le 18 mars 2017, la partie civile et le parquet avaient fait appel. Le juge d'appel avait infirmé la décision de première instance en condamnant Abdoul Mbaye et son co-prévenu, l'officier d'état civil à la retraite, Adama Thiam. Ce dernier a été reconnu coupable de faux et condamné à la même peine qu'Abdoul Mbaye, mais avec une amende de 200.000 F Cfa. Mais cette fois, ce sont les conseils de l'ex-Pm qui s'étaient pourvus en cassation. L'Avocat général avait requis la cassation tandis que le conseil de Aminata Diack, Me Koïta avait plaidé le rejet. La Cour a coupé la poire en deux.