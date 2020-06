Afrique: « We Are One Festival - A Global Film Festival » en ligne : Le cinéma du monde en un clic

Faute de manifestations culturelles presque difficiles à organiser en dehors du virtuel, l'immense « We Are One Festival » permet à un très grand nombre d'internautes de visionner plus de 105 films... sur Youtube.

Une programmation gratuite extra-large et distinguée a été consommée par les internautes cinéphiles à travers le monde sur Youtube du 29 mai au 6 juin.

Ce festival collectif est produit par Tribeca Enterprises et co-organisé par les initiateurs et organisateurs de nombreux festivals de cinéma de renommée internationale. Belle riposte contre le report ou l'annulation de toutes les activités ou manifestations à caractère culturel, spécialement cinématographique à cause du Covid-19.

La manifestation en chiffres

Il n'y a qu'à voir la liste des festivals-organisateurs pour comprendre l'ampleur de l'évènement : le festival de Cannes, celui de la BFI Londres, Venise, Sundance, Locarno, Annecy, Tokyo, Jerusalem, Toronto, Berlin et plein d'autres... Chaque festival met à disposition des films à visionner durant 5 heures au moins, pendant 10 jours, quotidiennement.

Plus de 100 films ont été issus au moins de 35 pays. 23 longs-métrages, 8 documentaires, 57 courts-métrages de fiction, 15 courts-métrages documentaires, 15 conférences archivées, 4 exclusivités de l'évènement et 5 créations de réalité virtuelle.

De l'inédit et des œuvres diffusées en avant-première ont eu lieu : « Rick Powell : the Individualist », documentaire qui relate la vie d'un célèbre photographe New Yorkais. « Sundance » a proposé une formule « Cinéma Café » modérée par Jane Campion et l'actrice Tessa Thompson.

Comme cité par les Inrockuptibles, le festival de Cannes -- qui a été récemment décliné en version virtuelle -- offre ces courts-métrages de l'édition de 2019. « Ticket Of No Return » d'Ulrike Ottinger, un classique réalisé en 1979 est diffusé par le festival de Berlin.

La manifestation a réservé la part belle de son programme à un public avide d'interviews, d'entretiens rares et de conférences avec des sommités du 7e art : Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro, Bong Joon-Ho, Alejandro Inarritu, Claire Denis, John Waters ou encore Alain Delon qui ont fait partie de cette formule.