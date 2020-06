Tunisie: Volleyball | Equipes nationales - Reprise des activités

Le début des préparations des équipes nationales, toutes catégories confondues, est fixé en prévision des échéances 2020 et 2021.

Le 16 mars 2020 était la date de l'arrêt de toutes les activités volleyballistiques, épidémie du Covid-19 oblige. Trois mois après (le 15 du mois courant), ce sera la reprise.

On commencera d'abord par les entraînements des équipes nationales cadets et cadettes, alors que pour les équipes des juniors garçons et filles, ce sera une semaine plus tard, et ce, en fonction d'un programme de travail soutenu et diversifié touchant tous les aspects susceptibles de mettre ces quatre catégories au top de leur forme en prévision des championnats d'Afrique des nations qualificatifs pour les mondiaux 2021.

Tenus tous les deux ans en été, les CAN des jeunes ont été repoussées pour la fin de l'année en cours.

Outre les CAN des jeunes, l'année prochaine comprendra quatre autres participations tunisiennes sur la scène internationale, à savoir la Ligue des nations (VLN) dans sa deuxième année avec cette nouvelle nomination au lieu de la World League. La Tunisie était qualifiée d'office grâce à son meilleur classement : 1ère en Afrique et 17e à l'échelle mondiale.

Par la suite, il y aura la CAN garçons et celle des dames.

Enfin, on enchaînera avec les Jeux olympiques Tokyo 2021 où la Tunisie figurera dans la poule B aux côtés du Brésil, de la Russie, de l'Argentine, de la France, et des USA.

Les Seniors garçons, le 16 octobre

Pour l'équipe nationale seniors garçons, la préparation pour le championnat arabe des nations commencera le 16 octobre (une semaine après la finale de la Coupe de Tunisie).

Jacob Antonio disposera d'un seul mois pour mettre son équipe sur orbite. L'objectif primordial est de retrouver son titre arabe.

L'ensemble sera composé du même effectif qui a décroché au Caire le billet de qualification pour les JO de Tokyo, tout en faisant appel aux pros du club français de Narbonne, Aymen Bouguerra, et celui de club espagnol Ushavaia IBIZ Volley-ball, Yassine Abdelhedi.

Quant à l'équipe nationale seniors féminine, elle devra se soumettre au travail à l'entame du mois de novembre prochain en prévision de la CAN 2021.