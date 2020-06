Madagascar: MJS - Mise en place d'un plan de relèvement immédiat « post-COVID »

Le ministère apportera un soutien aux athlètes préparant les Jeux africains et les différentes qualifications olympiques pour les Jeux de Tokyo 2021.

Le sport est l'un des secteurs touchés par la pandémie de Covid-19. Les programmes sportivfs sont, jusqu'à présent, suspendus depuis fin mars; tout comme les compétitions internationales. Mais cet arrêt ne signifie pas que les activités du ministère de la Jeunesse et des sports sont en veilleuse.

La rencontre avec les députés a permis au locataire de la place Goulette de présenter le plan de relèvement immédiat post-covid.

Trois axes majeurs figurent dans le plan, dont le pôle emploi jeune pour la formation des jeunes entrepreneurs et la mobilisation du centre de jeunes publics et privés pour former des jeunes volontaires dans les "fokontany".

Beaucoup de jeunes sont impactés par la Covid-19, surtout les entrepreneurs en herbe qui sont frappés de plein fouet. Un concours des meilleurs projets sera organisé et, à cet effet, un accompagnement et un financement seront alloués aux projets innovants. Le troisième axe concerne le volet sport.

Les sportifs sont, jusqu'à ce jour, confinés. Le ministère apportera ainsi un soutien aux athlètes préparant les Jeux Africains et les différentes qualifications olympiques pour les Jeux de Tokyo 2021.

Les sportifs malgaches ont été de vrais ambassadeurs du pays en 2019, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Egypte avec les Barea, les Jeux des îles à Maurice et les Jeux Africains au Maroc et d'autres évènements internationaux. « Les athlètes ne seront pas en reste.

Le ministère a déjà étudié comment les soutenir pour garder leur forme », a expliqué le numéro un du sport malgache, Tinoka Roberto.

Comme l'Etat a décidé de faire du sport un levier du développement et un moyen pour réaffirmer l'émergence et la fierté nationale, le département en charge de la Jeunesse et des Sports travaille dans ce sens, sans relâche même, en cette période de crise sanitaire.

« En septembre 2019, Madagascar a été l'hôte de la première réunion ministérielle de la mise en œuvre du plan d'action de Kazan sur l'Education Physique de Qualité en Afrique. A cette occasion, le chef de l'Etat, Andry Rajoelina, a été élu champion de l'Education Physique de Qualité et du Sport en Afrique.

Une reconnaissance des actions de Madagascar et du président en particulier dans le domaine du sport », continue Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports, face aux députés. Il y aura alors un plan qui sera élaboré et mis en œuvre en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union africaine et l'UNESCO.