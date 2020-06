Tunisie: Rapatriement des Tunisiens bloqués à l'étranger - Tunisair opte pour des mesures exceptionnelles

Dans un communiqué qui a été rendu public hier, la compagnie aérienne Tunisair a informé ses passagers des nouvelles mesures exceptionnelles qui ont été mises en place par le transporteur national pour assurer, dans de bonnes conditions, les 17 vols de rapatriement qui ont été programmés par le ministère du Transport et de la Logistique sur la période qui s'étale du 5 au 15 juin 2020.

Ces procédures visent, selon le communiqué, à assurer le bon déroulement des procédures de rapatriement dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. «Face à la situation actuelle relative à l'épidémie du coronavirus, Tunisair met en place des mesures exceptionnelles pour vous permettre d'avoir le temps d'effectuer sereinement les différentes opérations de police et de sécurité», indique le communiqué.

Les passagers sont, ainsi, appelés à arriver à l'aéroport quatre heures avant le départ prévu, pour disposer du temps nécessaire pour effectuer les différentes procédures, à savoir l'enregistrement, le dépôt des bagages et le contrôle de sûreté.

Tunisair a fait également savoir que les comptoirs seront ouverts 4 heures avant le vol et fermés une heure avant son départ, et ce, pour faciliter les procédures d'enregistrement. «Chaque passager doit se présenter personnellement, avec ses bagages et son document d'identité, qui sera utilisé lors du voyage, au comptoir d'enregistrement au plus tard 4 heures avant l'heure de départ prévue et se diriger vers sa salle d'embarquement pour éviter les encombrements aux filtres de police», a précisé le transporteur national.

Rappelons à cet égard que le département du Transport a, déjà, annoncé que les vols de rapatriement seront assurés par le transporteur national Tunisair, Nouvelair et Tunisair Express, et ils concernent les Tunisiens bloqués notamment en France, Suisse, Allemagne, Italie, Angleterre, Canada, Russie, Turquie, Maroc, République Démocratique du Congo, Koweit et Islande.

Un calendrier des vols a été communiqué notamment sur les réseaux sociaux par le ministère du Transport et la compagnie aérienne Tunisiair.