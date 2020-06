Ile Maurice: Décès en cellule de Gaël Permès - «Je veux savoir qui a tué mon mari!»

Y aurait-il «cover-up» ? Cette affaire sera un moment de vérité pour voir si nos institutions fonctionnent comme il faut, est d'avis Me Rama Valayden. Ce dernier se trouvait aux Casernes ce samedi 6 juin dans le cadre de la déposition de Chania Permes, l'épouse de Caël Permès mort en détention alors qu'il se trouvait à La Bastille le 5 mai dernier.

Jusqu'ici 10 gardes-chiourmes ont été arrêtés. Mais Me Rama Valayden est d'avis que «des chefs s'en sortent trop facilement». «L'enquête a démontré que Gaël Permis a eu maille à partir avec un officier. Il a été torturé la dernière fois qu'il était en prison.

Il a été transféré sans aucune raison à La Bastille et son épouse n'a pas été informée. Ce n'est qu'à 22 h 34 au soir qu'elle en a été informée. Sans aucune sympathie, on lui a annoncé que son mari était décédé et qu'il s'est pendu. Jusqu'à l'heure, la police ne sait toujours pas qui a effectué cet appel !»

Chania Permes, dans une déclaration à la presse, a expliqué que son mari lui avait déjà montré qui avait été son tortionnaire à la prison de La Bastille. Il m'a dit «limem kinn menas moi. Kinn bat moi, inn met delo dan mo manzé. Inn bien tortur moi».

La jeune femme confie qu'elle a rencontré les enquêteurs et qu'elle leur a expliqué ce qui s'est passé. «Je veux savoir qui a tué mon mari. Kifer ? Mo anvi conn la vérité é ki la justice fer.»

Pour Me Sanjeev Teeluckdharry qui défend également les intérêts des Permes, il faut que le gouvernement fasse une judicial enquiry sur les décès qui ont eu lieu pendant la période de confinement et même avant. «Dans une démocratie digne de ce nom, on ne peut continuer à fonctionner avec des institutions qui ne respectent pas la loi.»