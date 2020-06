Angola: COVID-19 - Les députés renforcent l'appel à la prévention

Malanje (Angola) — Les députés du Mpla du circuit électoral de Malanje ont réitèré, jeudi, l'appel aux citoyens sur la nécessité de respecter strictement les mesures de prévention du Covid-19.

Les parlementaires ont lancé cet appel aux vendeurs et acheteurs des plus grands marchés informels de la ville de Malanje, notamment Xawande et Catepa, dans le cadre de la visite qu'ils ont effectuée dans ces zones afin d'évaluer le degré d'accomplissement des mesures de prévention de la pandémie.

Le porte-parole de la délégation parlementaire, Junqueira Dala, a estimé qu'il existait une certaine rigueur en ce qui concerne la distanciation sociale et l'utilisation des masques faciaux, bien qu'il y ait des agglomérations de personnes dans les deux marchés.

La délégation a été constituée par l'administrateur municipal de Malanje, João de Assunção, qui, à l'occasion, a indiqué que le service d'inspection de son département travaille en collaboration avec la police nationale pour maintenir l'ordre sur les marchés, afin que le respect des mesures la prévention de la pandémie soit un fait.

Il a précisé que dans le cadre des mesures prophylactiques pour le nouveau coronavirus, l'administration municipale a fermé, ces derniers jours, trois marchés, deux dans le quartier de Carreira de Tiro et un à Catepa, et des travaux sont en cours pour identifier des espaces pour la création d'autres, avec de meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement de base.

Dans l'entre-temps, la vice-présidente de l'Association des femmes entrepreneurs de Malanje (ASSOMEJE), Fernanda Josefina Marcos, a déclaré que les vendeurs sont invités à se conformer à toutes les mesures visant à prévenir la contagion du covid-19, ce qui a entraîné le placement seaux avec robinets et du savon pour le lavage des mains par les vendeurs et leurs clients.