Congo-Brazzaville: Communauté urbaine d'Ignié - Assitou Kamara Somi, nouveau maire

La cérémonie de passation de services entre les administrateurs maires sortante, Jacqueline Kimbembé Malanda, et entrante, Assitou Kamara Somi, s'est déroulée le 5 juin à Ignié, dans le département du Pool, sous la direction du sous-préfet, Ahmed Dzanga.

Nommée le 8 mai dernier, Assitou Kamara Somi succède à Jacqueline Kimbembé Malanda qui a passé neuf ans à la tête de la communauté urbaine d'Ignié, à 45km au nord de Brazzaville.

« Ma mission est d'inscrire mon mandant sous le sceau de la continuité et de l'innovation républicaine.

Des efforts doivent être fournis pour poursuivre les réalisations et les œuvres entamées jusqu'ici.

Le défi est difficile, j'entends bien, mais je reste très optimiste qu'ensemble nous pourrons y arriver », a déclaré Assitou Kamara Somi.

Elle a également salué le travail abattu par son prédécesseur dans le cadre des missions régaliennes de son mandat.

« Ainsi, vous pouvez être assurée que je ne manquerai pas de vous solliciter afin de m'abreuver de votre grande expérience pour garantir la continuité du travail déjà amorcé », a-t-elle poursuivi.

Assitou Kamara s'est déclarée heureuse de travailler avec le personnel de la mairie d'Ignié. « La mairie est le visage de la République dans une ville.

C'est le lieu où flotte son drapeau et où s'inscrit sa devise : Unité*travail*progrès.

Chacun d'entre nous est désormais le représentant de notre bien commun le plus précieux : cette République avec ses lois et ses valeurs fondamentales. Considérons donc cette responsabilité », a-t-elle renchéri.

Passant le témoin à son successeur, Jacqueline Kimbembé Malanda a remercié le président de la République pour les neuf ans passés à la tête de cette entité administrative.

« Ignié vous souhaite la bienvenue et personnellement, je vous souhaite bon vent et plein succès dans vos fonctions », a-t-elle lancé.

Présidant la cérémonie, au nom du préfet du département du Pool, le sous-préfet d'Ignié a félicité la nouvelle promue.

Selon Ahmed Dzanga, le meilleur travail est la sagesse qui n'est pas seulement l'apanage des vieux.

« La sagesse n'attend pas, elle s'apprend. Pour être sage, il suffit de faire un effort pour comprendre les gens, travailler avec eux.

C'est de cette manière que nous allons vous orienter. Nous vous souhaitons la bienvenue et serons à vos côtés pour qu'ensemble nous puissions faire marcher cette communauté urbaine », a-t-il promis.

Quant à l'administrateur-maire sortante, Ahmed Dzanga a reconnu les qualités de la première administrateur-maire de la communauté urbaine D'Ignié.

« Nous avons travaillé dans de bonnes conditions quelles que soient les rumeurs persistantes que les gens n'ont cessé de raconter.

Je la félicite et la remercie pour tous ses efforts. Nous la félicitons également pour sa bravoure parce qu'elle est membre du comité central du Parti congolais du travail (PCT) et membre du comité des sages du Pool.

Première maire de la communauté urbaine d'Ignié, elle a essayé de faire rayonner notre communauté », a témoigné le sous-préfet.

Qui est le nouvel administrateur-maire d'Ignié ?

Administrateur des SAF au ministère des Finances et du budget, Assitou Kamara Somi, est un cadre du Trésor public. En effet, titulaire d'un baccalauréat D, obtenu en 2003 au lycée Dom/Helder Camara de Brazzaville, le nouvel administrateur-maire d'Ignié est détentrice d'un master 1 et 2 en management et stratégie d'entreprise, option marketing de l'Ecole de commerce ISEFAC Paris 10e

Elle est aussi titulaire d'une licence en commerce marketing de la même école et détentrice d'un BTS en action commerciale à l'Ecole ICS Begue Paris 10e. Bénéficiant de plusieurs stages dans les entreprises et administrations tant à Brazzaville qu'à Paris, Assitou Kamara Somi a fait du management et de l'organisation, ses domaines de prédilection. Il s'agit notamment du management marketing et communication ; management administratif ; management des ressources humaines ; prise de contact et amélioration des relations externes.

Membre du PCT, elle était présidente de la Commission locale d'organisation des élections (Colel) lors des législatives de 2017 à Gamboma, dans le département des Plateaux.