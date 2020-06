Afrique: Forum africain de l'énergie 2020 - plus de deux mille décideurs attendus à Barcelone

La vingt deuxième édition du Forum africain sur l'énergie aura lieu du 30 juin au 3 juillet à Barcelone, en Espagne. L'événement est dédié aux opportunités d'investissement dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures en Afrique.

Placé sous le thème « Investissement et impact », cette année, le Forum mettra l'accent sur le développement durable et l'impact des projets énergétiques.

Aussi, il permettra aux étudiants prometteurs en finance, droit et ingénierie, en provenance d'Afrique et du pays hôte de découvrir plusieurs possibilités de développement énergétique dans leurs pays respectifs.

L'activité réunira plus de 2000 preneurs de décisions des secteurs public et privé autour des séances dynamiques privilégiant l'interactivité entre les panélistes et les délégués, avec des séances de questions-réponses interactives, des séances approfondies, des tables rondes et des débats percutants.

Pendant trois jours, différentes thématiques dans le domaine de la technologie à savoir : l'avenir des batteries, des technologies de rupture et de l'intelligence artificielle, seront au cœur des échanges.

En outre, une séance spéciale sera consacrée aux signatures des projets. L'un des points forts de l'évènement sera l'Africa Challenge Cup. Ici, il sera question d'un championnat de football visant à lever des fonds pour des associations de bienfaisance.

Invitée à cette rencontre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'initiative Énergie durable, Damilola Ogunbiyi, a signifié que l'Afrique est une région pleine de promesses et d'opportunités économiques. « Le moment est venu pour nous tous de nous unir afin de favoriser les investissements, de prendre des engagements audacieux et de créer de nouveaux partenariats capables d'offrir une énergie fiable, moderne et durable à un prix abordable à tous les Africains », a-t-elle déclaré.

Le Forum africain sur l'énergie consacrera, à cet effet, un volet au rôle de l'Afrique dans la réalisation du septième Objectif de développement durable, qui garantit l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. « ... alors même qu'il ne nous reste plus qu'une décennie pour atteindre le septième Objectif de développement durable, plus de 573 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité en Afrique, ce qui porte atteinte au potentiel économique, à la situation sanitaire et à la prospérité de la région », a déploré Damilola Ogunbiyi.