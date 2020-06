Tunisie: L'Equipe de Tunisie reprend du service - Un protocole rigoureux mis en place

La désinfection des vestiaires, du terrain et des équipements précèdera le coup d'envoi du premier rassemblement de l'équipe nationale qui débutera demain au Stade d'El Menzah.

Le football reprend ses droits et cela fait du bien, beaucoup de bien même. Après trois mois d'incertitudes, voire d'absence de visibilité, les choses se sont clarifiées peu à peu dans le monde du football que ce soit à l'échelle mondiale ou nationale.

Et si on connaît les dates de reprise du championnat que ce soit pour la Ligue 1 ou pour la Ligue 2, on assistera à partir de demain à la reprise de l'activité de l'équipe de Tunisie après 7 longs mois de chômage forcé.

En effet, le onze national reprendra du service demain avec le démarrage d'un premier rassemblement d'une semaine au stade olympique d'El Menzah. Pour rappel, le sélectionneur national a convoqué 13 joueurs pour ce premier stage : Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddam Ben Aziza, Nassim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Farjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saad Bguir et Bassem Srarfi.

Des joueurs qui seront soumis à un rigoureux protocole sanitaire avant même qu'ils ne mettent les pieds au stade d'El Menzah dont les vestiaires, le terrain et les équipements bénéficieront d'une opération de désinfection.

Port de bavette obligatoire et distanciation

Demain, le staff technique, les joueurs et les journalistes qui couvriront la première séance d'entraînement de l'équipe nationale seront tenus à respecter les règles strictes du protocole sanitaire, à commencer par le port obligatoire de la bavette et le respect de la distanciation sociale. Une distanciation qui s'appliquera d'abord lors des interviews que donneront les joueurs avant le coup d'envoi de la séance d'entraînement.

Par ailleurs, les journalistes doivent être munis d'une perche d'un mètre de longueur au minimum. Aux entrainements, les joueurs doivent respecter la distanciation sociale.

Bref, tout le monde est appelé à respecter le protocole sanitaire, notamment les gestes barrières, et ce, pour le bien de tous.

Le groupe sera élargi à 26 joueurs

L'équipe de Tunisie enchaînera par un deuxième stage qui aura lieu une semaine plus tard, précisément du 16 au 21 courant, et verra le groupe renforcé par 13 autres joueurs à savoir : Atef Dkhili, Aymen Dahmène, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laâbidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Yassine Khénissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chamakhi et Firas Belarbi.

Tous les entraînements se dérouleront au stade olympique d'El Menzah.

Ces deux rassemblements permettront à Mondher Kbaïer d'avoir une idée sur les dispositions physiques et mentales de ses joueurs. Pour rappel, l'équipe de Tunisie était en chômage forcé depuis le mois de novembre dernier à cause de la propagation de la pandémie du Coronavirus. Cela fait donc 7 mois que le sélectionneur national n'a pas vu ses joueurs et n'a, de ce fait, aucune idée sur leur état de santé physique et mentale . Il y a sans doute des écarts entre les joueurs. Il y a, surtout, un retard à rattraper sur le plan physique. Une chose est sûre : les deux rassemblements d'une quinzaine de jours qu'effectuera l'équipe nationale permettront à Mondher Kbaier à et à son staff de remettre les compteurs à zéro et de redémarrer l'activité sur des bases solides.