Tunisie: Sport et remise en forme

La délivrance tant attendue

Pour les férus de sport et des activités physiques pratiquées régulièrement -- voire quotidiennement pour les accros au sport et les sportifs professionnels--, être privé de ce défoulement salutaire et pour la santé et pour l'esprit durant près de trois mois de confinement n'était point une épreuve sans peine. Certes, plusieurs chaînes de télévision et plusieurs sites numériques ont pris en considération cette frustration, laquelle contraint les Tunisiens à rester chez eux, et par conséquent à être en proie à la sédentarité, et ce, en intégrant dans leur programmation quotidienne un coaching sportif standard car adapté aux adultes comme aux enfants, aux femmes comme aux hommes.

Néanmoins, ces séances, quoique divertissantes et utiles à la fois, ne remplacent en rien l'ambiance enthousiasmante et dynamique, propre aux salles de sport et aux séances de sport en groupe. D'autant plus qu'elles poussent les Tunisiens à convertir leurs salles de séjour ou encore leurs chambres à coucher en un espace destiné, temporairement, aux activités sportives tout en préservant -- confinement général oblige -- le principe de l'isolement infligé par la pandémie du Covid-19, ce qui est loin d'être véritablement épanouissant.

Toute cette sphère infernale, dans laquelle les Tunisiens ont dû tourner en rond près de trois mois durant, vire heureusement vers le dénouement.

Marche accélérée, footing et cyclisme

Aussi, le déconfinement graduel a-t-il incité bon nombre de Tunisiens à reprendre les activités physiques, même en dehors des salles de sport. Dans la banlieue nord de Tunis, par exemple, ainsi que dans plusieurs villes où les habitants sont, couramment tiraillés entre le rythme frénétique de la vie quotidienne et de la sédentarité, d'une part, et l'impératif d'accorder à son corps le dynamisme dont il a besoin pour lui garantir une meilleure saturation d'oxygène dans le sang, une bonne circulation sanguine, une meilleure détoxication notamment pour les personnes fumeuses et un défoulement ô combien mérité, certains ont enfilé leurs espadrilles et leurs tenues de sport pour un footing tant attendu.

Soulagés par cette bouffée d'oxygène enfin accordée tel un présent précieux, ils s'adonnent à la marche accélérée, au footing sinon au cyclisme dans le but de se remettre en forme et de se délester des kilos de trop, pris aussi bien durant le confinement qu'à cause des festins préparés quotidiennement durant Ramadan. Nul ne doute de la teneur de la gastronomie tunisienne en calories ; des mets succulents mais hypercaloriques ont été dressés pour le plus grand bonheur des jeûneurs. Selon le site www.lesnumeriques.com, une enquête a été réalisée en avril sur un échantillon représentatif de la population française, comptant 3047 personnes. Cette étude a démontré que la moyenne de la prise du poids durant le confinement chez les hommes a été de 2,7 kilos. Elle a été de 2,3 kilos chez la gent féminine. Et dire qu'il s'agit bien d'une population reconnue pour son alimentation pauvre en farine blanche comme le pain et les pâtes...

Les précautions sont toujours de mise !

Se remettre en forme durant le déconfinement s'impose afin de redonner à son corps le tonus dont il était privé et de rééquilibrer l'organisme après une sédentarité imposée à titre sécuritaire. Néanmoins, cette remise en forme devrait être progressive surtout pour les personnes souffrant de certaines maladies chroniques. Un effort excessif ne devrait aucunement rimer avec la volonté insistante de perdre les calories, amassées sous forme de graisse. Il convient, par conséquent, de pratiquer le sport privilégié en prenant soin de commencer par de petites séances, d'une durée moyenne et d'un effort modéré. Certaines salles de sport ont ouvert leurs portes aux clients tout en veillant aux consignes de précaution anti-covid-19.

La distanciation sociale, la désinfection des vêtements, des machines, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou encore leur désinfection via le recours aux solutions hydro-alcoolisées ainsi que le port du masque doivent, impérativement, être respectées à la lettre afin de se protéger et de protéger son entourage contre le risque de la contamination. D'un autre côté, pratiquer la natation dans les plages en prenant soin d'éviter les plages fortement fréquentées pourrait être une bonne idée pour se défouler, se relaxer et se remettre en forme.