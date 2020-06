Tunisie: Possible réouverture de l'espace Schengen / L'économiste Sadok Jabnoun explique - «Moins de bureaucratie, plus d'innovation»

La Commission européenne examine le 15 juin la possibilité de rouvrir l'espace Schengen. «La Commission européenne décidera de la réouverture ou de la prolongation de la fermeture des frontières extérieures de l'espace Schengen pour les ressortissants non européens», lit-on dans un communiqué publié jeudi 4 juin sur le site Schengen Visa Info. «Il appartient aux Etats membres de décider de la réouverture de leurs frontières», a-t-on ajouté.

Pour le moment, certains pays européens ont rouvert leurs frontières à l'intérieur de l'espace Schengen ou pour quelques pays européens seulement. D'autres suivront à partir du 15 juin, selon la liste publiée par Schengen Visa Info. La Tunisie a, elle, décidé la réouverture de son espace aérien, de ses frontières terrestres et maritimes à partir du 27 juin.

Pour M. Sadok Jabnoun, économiste, l'ouverture de l'espace Schengen est importante et peut constituer une opportunité pour l'économie tunisienne d'autant plus que nos échanges commerciaux se font à raison de 74% avec l'Union européenne. L'Europe constitue également l'un des plus grand pays émetteurs de touristes. Avec l'ouverture de l'espace aérien, les exportations pourraient connaître une relance, surtout pour les produits exportés par voie aérienne. Au niveau du transport maritime, les produits sont déjà pénalisés au port de Radès à cause du confinement qui est allégé progressivement.

Pour pouvoirs booster le tourisme en profitant de cette opportunité, il faut que le produit proposé aux clients soit à la hauteur, estime notre interlocuteur. L'embarquement des voyageurs dans les avions se fait en tenant compte des précautions prises comme, par exemple, la mesure de la température des passagers, le port du masque et l'utilisation d'un désinfectant. Mais l'ouverture des frontières au trafic aérien constitue vraiment une opportunité à exploiter pour reprendre les activités touristiques à un rythme plus rapide.

Les voyages d'affaires et le fret

Mais l'émigration pour le travail peut-elle augmenter suite à l'ouverture de l'espace Schengen ? Selon M. Sadok Jabnoun, l'emploi peut être dynamisé par le biais des voyages d'affaires et le fret. En fonction de la reprise économique en Europe, ces missions à l'étranger peuvent s'accélérer. Le marché européen est, toutefois, sensible encore aux effets du Covid-19. La reprise peut être encore lente, surtout si l'on ne découvre pas un vaccin contre cette pandémie au cours de cette année. Une hystérie liée au coronavirus est encore perceptible en Europe où certaines personnes craignent un éventuel rebond de cette terrible maladie qui a fait plusieurs victimes dans un court laps de temps.

L'ouverture de l'espace Schengen peut également booster les exportations tunisiennes, mais «uniquement par voie aérienne», précise notre expert. La baisse des exportations par rapport à leur rythme normal est évaluée à 400 millions de dollars par jour, ce qui est un chiffre impressionnant pour un pays qui compte sur ses exportations de biens et services pour financer son budget. Qui dit ouverture des frontières, dit nécessairement possibilité de contagion au cas où la pandémie se manifesterait de nouveau. A ce sujet, M. Sadok Jabnoun estime que le risque existe et l'accalmie constatée n'est pas définitive. La science n'a pas encore dit son dernier mot à propos de cette pandémie qui reste toujours menaçante et peut faire un rebond à tout moment.

Améliorer la valeur ajoutée

Tant que les scientifiques n'ont pas encore mis au point un vaccin contre le coronavirus, le monde retient son souffle et les effets de la pandémie demeurent accablants pour l'économie qui va connaître, cependant, une certaine amélioration, notamment au niveau des échanges de marchandises par voie aérienne. Mais la reprise sera lente et la situation ne va pas connaître son rythme habituel du jour au lendemain.

Comment la Tunisie peut-elle se préparer pour bien se préparer et bien profiter de cette opportunité, en l'occurrence l'ouverture de l'espace Schengen ? A ce sujet, notre interlocuteur est catégorique : «Il s'agit d'améliorer la valeur ajoutée de nos produits, d'endiguer la bureaucratie et de favoriser les secteurs de pointe comme les médicaments et l'agriculture biologique qui connaît une demande importante en Europe». D'où la nécessité de recadrer notre économie et de la redéployer pour pouvoir gagner de nouvelles parts de marché. «Ce n'est pas avec un taux de pression fiscale élevé et une bureaucratie lourde que l'on peut s'imposer sur le marché», soutien M. Jabnoun.

Il est donc recommandé d'orienter notre économie vers les secteurs à haute valeur ajoutée, utilisant les technologies de pointe, l'innovation et la créativité, réduire la bureaucratie et alléger la pression fiscale pour pouvoir se repositionner sur un marché européen exigeant et remodelé après la crise du Covid-19. La Tunisie dispose des atouts pour relever les défis qui se présentent mais elle doit effectuer les réformes qui s'imposent au niveau de l'administration et de son tissu industriel pour accéder à un rang avancé et s'imposer en tant que pays producteur de produits à valeur ajoutée.