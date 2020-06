Tunisie: Mode et tendance - Classe en jupe midi

Les jupes sont des pièces très féminines et pratiques. Very tendance, elles envahissent nos vestiaires pour bien accueillir la saison printanière. Evasée, midi, longue, courte, sombre ou claire, fleurie ou unique, la jupe va avec toutes les morphologies, affine la taille et cache les défauts.

Le printemps s'est installé depuis quelques semaines, le temps est au beau fixe et on en profite pour faire sortir nos jupes, nos fringues printanières pour les mettre pendant les jours ensoleillés.Nos jupes seront nos alliées pendant cette période, pour être au top et à la pointe de la mode.

Notamment avec la jupe midi, tendance de la saison depuis l'année dernière, notre allure acquiert un aspect moderniste et nostalgique à la fois. Car, ce modèle de jupe midi est apparu dans les années soixante et a été porté par les femmes les plus fashionsitas à l'époque.

Qu'elle soit évasée pour un rendu ultra romantique ou droit pour un rendu classique et classe, la jupe reste la pièce la plus féminine, à côté de la robe. On peut porter la jupe à toutes les occasions, lors des fêtes, ou pendant les journées au quotidien pour aller au boulot, sortir avec des amis, faire les courses...

Les plus fashionistas peuvent choisir une jupe en tissu qui arrive jusqu'aux genoux et qu'elles peuvent porter avec une veste sport, des baskets et un sac à dos pour avoir un look à la fois sporty et féminin. Pour les plus audacieuses, elles peuvent choisir une couleur distinguée, comme le vert foncé avec une coupe évasée. Ce style va à merveille à toutes celles qui bossent et qui veulent avoir une allure BCBG. Elles peuvent associer la jupe midi évasée avec une chemise, couleur blanche ou bleue. Et pour ajouter une touche de féminité, on peut mixer cette tenue avec un manteau long ajusté ou bien un trench couleur claire, beige ou kaki. Et pour être au top, il ne faut pas oublier d'accessoiriser la tenue avec des bijoux et un sac fourre-tout ou sac cartable.

Les jupes noires, toujours classe et classiques, ont un autre avantage. Elles affinent la silhouette, camouflent les défauts et donnent l'air d'avoir une taille élancée, surtout lorsqu'on les choisit en taille haute, un modèle toujours d'actualité et très tendance. Quant aux jupes longues, elles aussi ont beaucoup d'avantages, puisqu'elles nous permettent d'avoir un vrai look de bohème, surtout quand on les mixe avec des pulls over size de couleur blanc clair ou blanc sale et des escarpins à mi-talons pour un rendu très élégant. Et pour toutes celles qui sont fan des looks habillés, elles peuvent opter pour la jupe noire, droite, taille haute et au-dessus des genoux en l'associant avec l'indémodable chemise blanche standard et la veste noire. Avec la variété de jupes que l'on a dans notre garde-robe, on peut composer chaque jour un look différent et une allure différente, alors profitez les girls du beau temps, sortez vos jupes et vos collants de vos dressings et amusez-vous à créer un look différent chaque jour en jouant avec les pièces et les couleurs.