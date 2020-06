Tunisie: Baromètre politique d'Emrhod Consulting - Vers une polarisation accentuée du paysage politique

analyse

Après une période électorale à couteaux tirés et en dépit d'une crise sanitaire, économique et sociale inédite provoquée par la pandémie de coronavirus, l'éclatement, les divergences et les conflits au sein du paysage politique ne cessent de s'approfondir. Le dernier exercice parlementaire relatif à la motion présentée par le Parti destourien libre (PDL) rejetée, dernièrement, par l'Assemblée des représentants du peuple n'a fait que confirmer ce constat qui renvoie aussi à une fragilité de la coalition gouvernementale déjà fissurée au moment même de sa formation.

Pour les observateurs de la scène politique, cet exercice a fait également renforcer les formes de polarisation politique et a fait surgir le conflit historique entre islamistes et destouriens. Le dernier sondage politique publié à la date du 5 juin par le cabinet privé Emrhod Consulting a confirmé cette tendance, dans la mesure où on constate une ascension remarquable du Parti destourien libre (PDL) dans les intentions de vote pour les législatives même si elles sont tenues dans quatre ans. En effet, le parti de Abir Moussi, avec 22%, devient ainsi le concurrent direct du mouvement Ennahdha avec 24% des intentions de vote pour les législatives si elles sont tenues dans l'immédiat. Des chiffres qui prouvent en effet que le paysage politique tunisien tendrait, dans la prochaine période, à se diviser selon la proximité relative de chacun avec le parti Ennahdha, qui représente la famille islamiste conservatrice, ou avec le PDL, devenu première force déstourienne, incarnant le contre-pouvoir au projet islamiste, ayant également bénéficié de l'affaiblissement de la famille nationale, centriste et démocratique. Indétrônable et dominant largement la scène politique depuis le révolution, Ennahdha craint ainsi la montée en puissance du parti de Abir Moussi qui n'avait obtenu que 6,6% des voix lors des élections législatives de 2019.

Une confrontation directe entre les deux partis se trame, dans ce sens, à l'horizon de la scène politique. Un constat qui s'explique également par la faiblesse du rendement des autres partis parvenus au pouvoir à l'issue des dernières élections. Toujours selon les résultats de ce baromètre politique, Qalb Tounes vient en 3e place avec 11% des intentions de vote, suivi par le Courant démocratique, 8%, et la coalition Al Karama 7%. Au vu de cette tendance polarisée, les partis des familles politiques centriste, démocratique, nationale en sortent, en effet, les grands perdants, voyant leur cote de popularité et leur électorat s'effriter.

Kaïs Saïed et Elyes Fakhfakh satisfaisants

A en croire ce dernier baromètre politique d'Emrhod Consulting, 64,6% des Tunisiens se déclarent satisfaits du rendement de Kais Saied. En ce qui concerne le rendement à La Kasbah, Elyes Fakhfakh a pu avoir une majorité de 50,4% des personnes sondées qui ont estimé que le rendement d'Elyes Fakhfakh est plutôt satisfaisant contre 30,6% ne partageant pas le même avis.

C'est du côté du Bardo que le taux d'insatisfaction le plus important a été observé. En effet, il semble que le rendement parlementaire de Rached Ghannouchi, en tant que président de l'ARP, n'a pu convaincre que 13,7% des Tunisiens. Une majorité absolue de 73,6% pense donc que le rendement de Rached Ghannouchi est en deçà des attentes.

Pour les intentions de vote concernant les élections présidentielles, 51% des sondés voteraient pour Kaïs Saïed qui parvient toujours à convaincre les Tunisiens si ces élections étaient tenues immédiatement, 12% pour Abir Moussi, 11% pour Elyes Fakhfakh et seulement 6% pour Abdellatif Mekki, qui fait son apparition de ce baromètre politique grâce à son expérience au sein du ministère de la Santé, à l'issue de la crise sanitaire.