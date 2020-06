Tunisie: Le Palais Borj Baccouche à l'Ariana - De l'abandon à la sauvegarde

Situé à l'Ariana, dans le nord de Tunis et datant de la fin du XIXe siècle, cet édifice jouit d'une richesse historique exceptionnelle, mais comme de nombreux bâtiments ou sites historiques, le monument était en train de partir en lambeaux. Il y a quelques semaines, la situation de cet ancien palais, ayant appartenu jadis au général Mohamed Baccouche, avait provoqué l'ire des internautes sur les réseaux sociaux, choqués par le délabrement des lieux. Les autorités avaient mis en place un plan de restructuration/restauration et sauvegarde qui vise à redonner son éclat à ce palais et conserver sa valeur

L'objectif primaire est de le transformer en un espace culturel prêt à accueillir différentes activités culturelles dans «la ville des Roses». Concertations, réunions, mises au point, et plans ont été échafaudés afin de le transformer totalement.

«Ksar el Baccouche» est situé à proximité d'espaces pour enfants et jeunes adolescents comme, entre autres, des écoles primaires, des espaces publics ou des jardins d'enfants. L'endroit a tout le potentiel nécessaire pour rayonner. L'INP (Institut national du patrimoine) s'est mobilisé, depuis courant 2019, en consultant le ministère des Affaires culturelles, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire toujours en présence également de la gouvernance de la ville et de sa mairie. L'heure était déjà à la réhabilitation la plus pressante.

Actuellement, avec Mme Chiraz Latiri à la tête du ministère, l'actuel gouverneur M. Samir Abdeljaoued, et la municipalité de l'Ariana présidée par M.Fadhel Moussa, la supervision se poursuit lentement mais sûrement.

L'émergence d'un complexe culturel ou, mieux, d'un incubateur prochainement est toujours de mise, elle est même imminente. Une somme d'argent importante de quelques milliers de dinars (de 5 à 10MD) a même été bloquée pour l'investir dans ce projet prometteur.

M.Anis Maazoun, président de la commission municipale des affaires culturelles, déclare au sujet de la restauration en cours actuellement, que la supervision de l'INP --avec l'aide de ministère des Affaires culturelles et de la municipalité-- est toujours d'actualité. La suspension des travaux a eu lieu à cause du Coronavirus. «Notre plan de réaménagement est bien d'en faire un musée ou un complexe culturel dédié à la culture. C'est notre seule priorité. Nous restons bien entendu ouverts à d'autres fonds».

Les travaux, à peine entamés, tournent au ralenti depuis et les lieux n'ont cessé d'être squattés par des SDF, toxicomanes errants, ou des familles dans le besoin qui ont occupé les lieux de force et illégalement, devenant ainsi «un danger» selon les autorités pour les habitants.

Fin janvier 2020, le cri d'alerte du gouverneur de l'Ariana a été lancé dans les médias : Samir Abdeljaoued dénonce l'état désastreux et dangereux de ce lieu mythique en menaçant de poursuites judiciaires celles et ceux qui nuiraient davantage à l'endroit. Devenu un lieu de délinquance, des délits de vol et le délabrement de son architecture unique ont été signalés. Les travaux de restauration étaient par ailleurs sur le point de redémarrer officiellement grâce à l'INP, au ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine et de la municipalité avant que la crise du Coronavirus ne survienne, bloquant ce processus urgent de retapage.

Borj Baccouche fait partie intégrante du patrimoine architectural tunisien, datant de la fin du XIXe siècle. Le palais a changé de vocation après la Seconde Guerre mondiale devenant une école de la Mission française avant d'abriter le Centre national de la danse et d'être abandonné par la suite. Son fondateur, le général Mohamed el Baccouche, était ministre des Affaires étrangères et homme d'affaires. L'architecture de ce lieu, doté de deux étages, est constituée d'un patio couvert, de plusieurs pièces de réception, d'anciennes chambres à coucher. Le lieu fusionne style architectural mauresque et néoclassique européen.

Crédit Photo : Belhassen Lassoued & Khoulou Kechiche

