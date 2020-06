Tunisie: Deco │ Le FENG SHUI - Une invitation à la relaxation

Le style de décoration zen s'inspire des intérieurs japonais et des principes de «feng shui». Cette décoration épurée, ordonnée, calme et propre invite à la relaxation en ces temps moroses.

Si le feng shui -- «vent et eau» en chinois - a fait son apparition dans les années 1980 en Occident, ses racines sont bien plus anciennes. Les premières traces remontent à 4.500 ans avant Jésus-Christ dans la province de Yangshao située au nord de la Chine. Cet art consiste à choisir l'agencement idéal pour créer une harmonie parfaite entre les 5 éléments -- l'eau, le bois, la terre, le feu et le métal -- et ainsi favoriser le bien-être de toutes les personnes qui adoptent ce style. Le «zen» est souvent associé au concept de minimalisme, de simplicité et de pureté des lignes. En japonais, le terme zen fait référence à la méditation ce qui, en décoration, se traduit par des intérieurs harmonieux et équilibrés qui favorisent la détente. Les pièces à la décoration zen dégagent une atmosphère de sérénité. La décoration est sobre et épurée, les meubles bas et sans détails complexes. On privilégie les tons neutres et clairs ainsi que les matières naturelles.

Quelques règles pour un intérieur «feng shui»

Idéalement, les cinq éléments qui représentent la nature et qui caractérisent le style : le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau doivent se retrouver dans une même pièce. L'eau, très relaxante, peut être présente via un aquarium alors que le feu se retrouvera dans des bougies allumées, la terre via la présence de plantes, le bois et le métal à travers les meubles et le reste des accessoires. A travers ce principe et pour permettre aux flux d'énergie de bien circuler, on désencombre les pièces. Les meubles ne doivent pas restreindre les déplacements et on enlève tout accessoire ou bibelot superflu. Également, on se débarrasse de tout ce qui est cassé ou qui ne fonctionne pas, si on ne les répare pas. Côté miroirs, on ne place pas les miroirs face aux portes ou fenêtres, ce qui aurait pour effet de faire sortir l'énergie positive. Dans les pièces, privilégiez plutôt des espaces aérés et lumineux et évitez que le dos des sièges soit placé devant une porte et une fenêtre. On évite aussi les coins vides, quitte à les meubler avec une plante ou un paravent.

Les couleurs d'une maison Feng shui

Concernant les couleurs, sachez que les couleurs vives symbolisent le yang et les couleurs plus calmes le yin (le symbole Yin Yang est considéré comme la représentation de la double nature des choses, comme le bien et le mal, le clair et l'obscur, le positif et le négatif). On utilisera plutôt les couleurs yang dans les pièces de vie et d'action comme le salon, la cuisine, le bureau et les couleurs yin dans les pièces de repos où l'on recherche l'apaisement comme la chambre par exemple. Il faut tout de même veiller à trouver un équilibre entre les deux pour apporter une sensation de bien-être dans la pièce. Les couleurs sont également associées à des émotions qui rejoignent souvent le principe de chromothérapie :

*Le rouge : le dynamisme et la passion

*Le jaune : les échanges et la communication

*Le bleu : la sagesse et la sérénité

*Le violet : la spiritualité

Quels meubles pour une décoration zen ?

Les meubles de style zen sont simples, sans ornements et avec des lignes basses. On retrouve beaucoup de matières naturelles : le bois, la céramique, la terre cuite et la fonte, mais également du bambou, du rotin ainsi que de la pierre et des galets. Les tissus et textiles utilisés pour les meubles sont également naturels, tels que de la laine, du coton ou du lin. Afin de respecter les concepts du Feng shui, on évite de surcharger les pièces avec trop de meubles. Dans une chambre, le lit doit être un peu surélevé du sol pour permettre à l'énergie de circuler librement. Pour le rangement, on retrouve souvent des placards muraux, qui ont l'avantage de ne pas prendre d'espace. Les tables de chevet sont également très pratiques. Au salon, les fauteuils doivent être placés autour d'un centre pour favoriser les échanges. Tout comme les meubles, on limite le nombre d'objets décoratifs au minimum. On veut garder les espaces ouverts et vides. Les décorations murales suivent le même principe. On accroche donc le moins possible de cadres et de peintures aux murs.

Aménagement d'un salon Feng shui

Pour bien ménager son salon dans ce style, les sièges et leur emplacement déterminent l'ambiance. Le code de cette déco est de favoriser la vie sociale et l'harmonie familiale. Le salon, pièce maîtresse de la maison, doit être convivial. Il est alors conseillé d'agencer les sièges de façon à favoriser les rapports humains : l'idéal est de placer les canapés et fauteuils autour d'un centre, de façon à avoir une vue générale de la pièce quel que soit l'endroit où l'on est assis. Être assis face à la porte donne une sensation de sécurité. Enfin, pour éviter les effets négatifs de la télévision, placez une plante verte à proximité.

C'est aussi une question d'orientation !

Dans le cas où le salon n'obéirait pas aux bonnes orientations, il y a des solutions pour faciliter la circulation du ch'i (le ch'i est une force omniprésente qui circule et se déplace dans tout l'univers. L'homme est à la jonction du Ciel et de la Terre. Son ch'i est donc la fusion du ch'i céleste et du ch'i terrestre. Chaque personne a son propre ch'i). Si le salon est orienté vers le Nord, il est souhaitable de le décorer de rouge et marron lumineux pour dynamiser le ch'i. Si le salon est orienté Nord-Est, cherchez à augmenter les surfaces yin ; le rouge profond est conseillé pour calmer le ch'i. Si le salon est orienté Nord-Ouest, les jaunes et bruns favoriseront l'énergie du sol. Si le salon est orienté Est, cherchez à réduire la trop grande activité du ch'i avec des couleurs douces et des matériaux yin.