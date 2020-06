Ile Maurice: La reprise des classes en deux phases - Le 1er août et le 12 septembre

Contrôles de température, port du masque pour les élèves de cinq ans à monter, interdiction de sortir en récréation, distanciation sociale...

Une batterie de mesures est déployée en vue de la reprise des classes. Comme l'avait indiqué le Premier ministre la semaine dernière lors de l'annonce de la levée du confinement, la reprise des classes se fera graduellement à partir du 1er août. Hier, lors d'une conférence de presse, la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a apporté des éclaircissements.

Pour le pré-primaire, à partir du 22 juin, les enfants de trois ans iront à l'école deux jours par semaine. Et les enfants de quatre et cinq ans, à savoir la grande section, s'y rendront trois jours par semaine. C'est toutefois la direction des établissements qui choisira les jours de classes.

Concernant la première phase de la reprise des classes, elle aura lieu le samedi 1er août pour les élèves de Grades 4, 5 et 6 (du primaire) et les élèves de Grades 10, 11, 12 et 13 (du secondaire). Ce jour-là, chaque élève devra être accompagné d'un parent pour suivre une formation sur les mesures sanitaires qui seront adoptées.

En outre, plusieurs établissements secondaires pourraient toutefois rencontrer des difficultés en termes d'espace, en vue de respecter la distanciation sociale. Ainsi, les élèves de Grade 10 se rendront à l'école seulement deux fois par semaine. Et poursuivront les cours en ligne.

Pour ce qui est de la seconde phase, elle aura lieu le samedi 12 septembre. Sont concernés les élèves de Grades 1, 2 et 3 (du primaire) et ceux de Grades 7, 8 et 9 (du secondaire). Ils devront eux aussi être accompagnés de leurs parents pour suivre une formation sur le nouveau mode de vie au sein de l'école.

À partir du lundi 14 septembre, les élèves de Grades 1, 2 et 3 iront à l'école deux fois par semaine. Et ceux de Grades 4, 5 et 6 devront, quant à eux, se rendre à l'école trois fois par semaine. Au niveau du secondaire, les élèves de Grades 7, 8 et 9 retourneront en classe deux fois par semaine. Et ceux de Grades 10, 11, 12 et 13, trois jours par semaine. Quid de ceux qui fréquent les Special Education Needs Schools et les établissements tertiaires? Ils reprennent le 1er août, en suivant les mêmes principes.

En attendant la reprise des classes, les cours en ligne et les émissions à la télévision se poursuivront. À noter qu'il n'y aura pas d'Online Teaching du 15 juin au 14 juillet. Et à partir du mercredi 15 juillet, les enseignants devront retourner dans leurs établissements respectifs pour préparer la reprise officielle.

Examens: le calendrier revu

Confinement oblige, le calendrier scolaire a dû être réorganisé. Pour le primaire et le secondaire, le premier trimestre a été du 13 janvier au 18 mars 2020. Le deuxième trimestre sera du 1er août au 18 décembre ; et le troisième trimestre, du 7 janvier au 26 mars 2021. Les dates d'examens ont également été revues. Pour le Primary School Achievement Certificate, qui concerne les élèves de Grade 6, les examens de science et histoire & géographie se feront durant la première semaine de décembre 2020. L'évaluation des autres sujets se fera en mars 2021. Pour les élèves de Grade 5, les examens de science et histoire & géographie auront lieu en mars 2021. Le National Certificate of Education du Grade 9 aura, lui, lieu en avril 2021. En ce qui concerne le School Certificate et le Higher School Certificate, les examens auront lieu à partir d'avril à juin 2021. Et les résultats seront annoncés en août de la même année. Le cycle scolaire de 2021 débutera en juin de cette même année pour s'achever à la fin du mois d'avril 2022.