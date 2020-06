Algérie: Accidents de la route - 4 morts et 185 blessés durant les dernières 24 heures

Alger — Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 185 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures, à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans les wilayas de Constantine (un mort et 2 autres blessés lors d'un accident de la route survenu au niveau la RN 3, dans la commune de Didouche Mourad) et de Sidi Bel Abbes (un mort et 2 autres blessés suite à une collision entre deux motocyclettes sur le CW 17 dans la commune de Sidi Ali Ben Youb).

Les secours de la Protection civile sont, également, intervenus dans la wilaya d'Ain Témouchent pour le repêchage et l'évacuation d'une personne décédée noyée en mer, dans la zone rocheuse de la plage El Hilala, commune de Sidi Ben Ada.

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 10 incendies (4 incendies récoltes, 3 incendies d'herbes et 3 incendies de palmiers ), indique le communiqué, soulignant que ces sinistres ont causé des pertes estimées à plus de "7 ha d'herbe, 6 Ha de blé, 1 ha d'orge et 205 palmiers-dattiers".

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes unités ont effectué "97 opérations de sensibilisation à travers 15 wilayas (70 communes) portant sur cette pandémie, 120 opérations de désinfection générale à travers 24 wilayas (77 communes), ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Il a été ainsi mobilisé pour les deux opérations "710 agents de la Protection Civile, tous Grades confondus, 84 ambulances, 144 engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 15 sites d'hébergement destiné au confinement à travers 8 wilayas (Alger, Annaba, Ouargla, Boumerdes, Tlemcen, El-Tarf, Guelma et Tipaza).