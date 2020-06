Algérie: Ouargla/Moisson-battage - Plus de 72000 qx de céréales récoltées à ce jour

Ouargla — Une production de plus de 72.400 quintaux (qx) de céréales a été récoltée à ce jour à travers la wilaya d'Ouargla, au titre de la campagne moisson-battage entamée en mai dernier dans la wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Cette récolte, moissonnée en grande partie par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), a porté sur plus de 56.461 qx de blé dur, de 13.625 qx de blé tendre et de 2.339 qx d'orge, sur une prévision de 100.000 qx attendue au terme de la campagne, a précisa la DSA en signalant que la superficie jusque là moissonnée est de 2.190 ha sur une superficie globale emblavée de 2.967 ha.

Dans le but d'assurer la réussite de cette campagne, devant prendre fin au terme du mois de juin en cours, il est fait état de la mobilisation de 12 moissonneuses-batteuses, 40 tracteurs, en plus de trois (3) points d'ensilage des récoltes au niveau d'Ouargla, Hassi-Messaoud et Touggourt, d'une capacité globale de stockage de 140.000 qx.

La céréaliculture est concentrée dans la wilaya d'Ouargla au niveau des daïras de Hassi-Messaoud (1.038 ha), N'goussa (769 ha), Sidi-Khouiled (535 ha), Ouargla (180 ha), El-Hedjira (155 ha) et Touggourt (20 ha, première expérience).

Occupant 61 agriculteurs, ce segment cultural stratégique est développé à travers la mobilisation de 114 pivots d'irrigation, selon les services de la DSA.