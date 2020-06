Cameroun: Quel est notre sens de la justice ?

analyse

Le 25 mai dernier à Minneapolis dans le Minnesota, aux Etats-Unis, un citoyen Américain nommé Georges Flyod a été violemment et froidement arraché à la vie par des policiers Blancs ; la vidéo qui témoigne de cette barbarie, ignominie... devient très vite virale sur les réseaux sociaux et différentes plate-forme numérique.

Suite à cette « exécution », de gigantesque attroupement d'indignation et de protestation sont organisés dans plusieurs états (New York, Chicago, Washington... ) et au-delà des États-Unis. Sans devoir revenir sur les conditions des noirs aux États-Unis depuis que les premiers esclaves Africains sont arrivés à Jamestown en Virginie en 1619 où les noirs ont été relégués au rang de marginaux, je voudrais m'appesantir dans cette réflexion sur les réactions de bon nombre de mes compatriotes liées à ce drame.

En effet, beaucoup de Camerounais ont été touchés comme tous ceux et toutes celles qui partout dans le monde réclament le droit d'exister pour tous les habitants de la terre, ceci est louable et témoigne de notre humanité mais seulement, ma préoccupation se situe au niveau où j'en ai vu à ma grande surprise certains compatriotes qui jamais ici ne se sont montrés aucunement intéressés par des multiples injustices que leurs compatriotes subissent au quotidien, parfois ces derniers se sont même positionné comme des défenseurs des bourreaux soit par mépris pour les victimes, soit pour conserver certains privilèges, ceci m'amène à douter de leur sentiment d'indignation par rapport à un évènement qui se déroule à 10 847 Kilomètres de Yaoundé. Comment puis-je être insensible quand un journaliste est arrêté, torturé sans que famille et avocat au mépris de la loi ne puissent être en contact avec lui jusqu'à ce qu'on annonce sa mort après plus de 300 jours de garde (Samuel Wazizi) et fondre à chaude larme pour des faits similaires qui se sont déroulé sur un autre continent ! Beaucoup se découvrent comme par enchantement des qualités de défenseur de la justice mais savent-ils ce qu'elle est en réalité!

C'est quoi la justice ?

« La justice » ou plus précisément ce que dans la culture anglophone on appelle « A justice-loving person » ne semble pas avoir un équivalent ayant la même connotation dans la culture francophone. Le Cambridge Dictionnaire spécifie la justice comme étant "fairness in the way people are dealt with" (Notez y l'absence de la notion de « Droit » ou « Law » en anglais qui est très souvent la principale emphase dans les définitions dans le système français de justice). Il s'agit de la qualité d'être juste, équitable vis-à-vis de tous, qualité qui découle généralement d'une conviction personnelle forte de type moral et éthique. C'est donc quelqu'un qui s'indigne face à toutes les injustices même et surtout celles qui ne touchent ni lui-même ni sa communauté, ni son « camp » par principe pas par calcul. C'est aussi quelqu'un qui applique à lui-même, à son « camp » et aux autres les mêmes standards de jugements et de traitements de façon invariable. C'est justement cette impartialité et incorruptibilité de jugement et de traitement qui est la principale preuve qu'on est en face d'une justice-loving person et c'est ce critère qui permet de distinguer les « vrais » des « faux » car nous savons tous que tout le monde (sincèrement ou pas), se dit ou aime se présenter comme étant une personne juste.

Peut-on logiquement entretenir un discours tribaliste, promouvoir la haine entre les communautés chez soi et dire s'indigner des conséquences sous d'autres cieux ?

Il est vrai que la justice n'est pas uniquement le fait de défendre ses propres droits, c'est aussi avoir de la compassion réelle pour les droits des autres mais un adage de chez nous dit : « balaie ta cour avant de regarder celle du voisin ».

Si l'on est incapable de s'émouvoir au moment où une jeune fille vient de perdre ses 4 enfants après un accouchement dans un hôpital dit de référence faute d'avoir eu des couvreuses pour protéger les nouveau-nés dans un pays où tous les dirigeants et familiers se soignent à l'étranger avec l'argent du contribuable j'ai bien peur que notre sens de la justice soit à questionner.

En tant que peuple, nous avons tous intérêt à bâtir une société sous un idéal commun de justice qui soit plus respectueuse des droits de tous, ceci est seul gage de notre sécurité commune.