Afrique de l'Ouest: OSIWA documente le vécu de communautés ouest-africaines pendant la COVID-19

Dakar, Sénégal – Comprendre réellement comment la pandémie de COVID-19 a affecté nos sociétés ouest-africaines par le truchement de l'image et du récit. Tel est le défi que compte relever l'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) en lançant, ce 1er juin 2020 en live sur Instagram, le catalogue « Essential stories » qui immortalise le vécu de communautés issues de six pays de l'Afrique de l'Ouest en cette période de propagation du Coronavirus.



Dans un premier temps, OSIWA a identifié un éventail de travailleurs reconnus comme « indispensables » ou « essentiels » en ce sens qu'ils jouent un rôle déterminant pour maintenir nos sociétés en mouvement, face à cette crise mondiale. Ils sont travailleurs du secteur de la santé, vendeurs de produits alimentaires, marchands ambulants, tailleurs, agriculteurs, etc.



Ensuite, explique Christopher Ifeanyi-Nwanze, chargé de la communication à OSIWA « des photo-journalistes localisés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Nigeria, au Sénégal et en Sierra Leone documenteront progressivement et une fois par semaine leurs photoreportages en s'efforçant de saisir la diversité des profils et des expériences pour aider à brosser un tableau réel de la manière dont la pandémie a affecté les vies dans la sous-région ».



Enfin, les portraits humains produits seront diffusés via un portail en ligne hébergé sur le site web d'OSIWA ainsi que par le biais de médias sociaux, tels que Twitter et Facebook. « Nous espérons que dans une ère post-COVID, les collections de photos et l'analyse des données complémentaires serviront de base aux futures initiatives visant à renforcer les systèmes de santé et la gouvernance et à documenter les expériences de ceux qui ont vécu la pandémie », a souhaité Ayisha Osori, directrice exécutive d'OSIWA.



A propos d'OSIWA

Open Society Initiative for West Africa fait partie du réseau mondial Open Society Foundations Network. OSIWA est l'une des quatre fondations basées en Afrique. Elle promeut l'établissement de sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest, caractérisées par des institutions de gouvernance inclusives et démocratiques, responsables et redevables envers les citoyens, et par le respect des droits humains. Pour en savoir plus, visitez www.osiwa.org.