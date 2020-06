Angola: COVID-19 - Exposition histoire «Online » de René Tavares

Luanda — Quarante oeuvres de l'artiste plastique René Tavares, de São Tomé et Principe, que la pandémie de Covid-19 a empêché d'exposer en mars 2020 en Angola, ont été mises à disposition par l'auteur, sur un catalogue numérique individuel.

Intitulée en portugais « Migrações e coisas, Retalhos de uma história só » (Migrations et choses, patchwork d'une seul histoire ", cette exposition, qui devrait avoir lieu au salon de « Banco Economico », à Luanda, comprend des nombreuses œuvres inédites produites entre 2012 et 2020.

Peinture, dessins et photographies sont exposés par René Tavares, à travers deux noyaux distincts d'une variété significative des moyens.

Séparés par les séries « Tchiloli Unlimited », « Tchiloli Family », « Thinking, About Africa'sFuture », « New Calony of White African and Black European" et "Unknown Portraits- Ritual no Forget Enemies", dans ces éditions l'artiste exploite comme thèmes la migration et le patrimoine.

Formé à l'Ecole de Beaux Arts de Dakar" (Sénégal), l'auteur a déjà réalisé des expositions dans son pays d'origine et ailleurs.

Il a bénéficié d'une bourse de la part de l'Ecole de beaux arts de Rennes (France) entre 2008/2009, indique un communiqué de son assesseur parvenu samedi à l'Angop.

São Tomé, Lisbonne, Paris, Bruxelles, Amsterdam, New York et Chine figurent parmi les lieux où René Tavares a déjà participé à des expositions, individuelle ou collective, précise le communiqué.