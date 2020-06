Madagascar: Fête des mères - Les inventions des femmes à l'honneur

Le premier événement intitulé « Secrets des femmes », organisé trois jours durant par la Chocolaterie Ecole Edenia dans son jardin à Nanisana, à l'occasion des fêtes des mères, a été un grand succès.

Des femmes talentueuses y ont dévoilé leurs secrets alors qu'on parle ici de leurs fêtes. Il s'agit notamment de leurs inventions sur différents domaines. Mais leur point commun consiste à respecter la nature tout en promouvant les produits naturels à Madagascar. Force est également de remarquer que toutes les parties prenantes oeuvrant dans le domaine de l'environnement consacrent ce mois de juin, en mois de la nature qui procure des services écologiques très importants pour le développement socio-économique d'un pays et le bien-être de la population. Parlant des inventions de ces femmes talentueuses qui ont participé activement à cet événement, on peut citer entre autres, Mme Jeannie, une nutri-aromathérapeute, qui exploite les fruits et légumes biologiques, ainsi que les plantes aromatiques et médicinales pour renforcer le système immunitaire des gens.

Elle peut également traiter les maladies des patients à travers ses produits naturels, et ce, sans aucune intervention chimique depuis la plantation jusqu'à la transformation des fruits et légumes. Parmi ses inventions constitue entre autres la production d'huile à partir de la pression des graines de fruits. « J'étais le premier cobaye de mes inventions pour traiter les maladies génétiques et les autres maladies qui m'ont affectées, il y a quelques années », nous a-t-elle confié.

Passion et expérimentation. Quant à Mme Valitiana, une paysanne soutenue par l'association Agrinature, elle a pu exposer pour la première fois ses variétés de légumes issues de la technique de l'agriculture naturelle. C'est très prisé par les visiteurs composés en grande partie des femmes. Une des inventions de cette association dirigée par une femme, est la production de jus de canne à sucre mélangé avec du citron et de gingembre, et ce, sans conservateur et ajout de sucre. Rappelons que tous ses produits sont naturels. Ensuite, Mme Emma, qui promeut les produits de terroir malagasy, a fait une expérimentation sur la transformation de groseille Ceylan et de groseille étoilée.

Ce sont des fruits existant en Inde, à La Réunion et en Israël, puis introduits à Madagascar depuis plusieurs années. Plantés sur un site privé à Ambohimanga, ces fruits encore méconnus par la population malagasy sont transformés en confiture. « Ces fruits ont un goût acidulé et très riche en vitamine C. Cependant, bon nombre de gens les considèrent comme un poison étant donné que les fruits de groseille se trouvent à l'intérieur de l'arbuste qui plus est épineux », a-t-elle exprimé. Elle est une amoureuse de la nature. Elle a fait une telle invention en tant que passion, et l'a présenté pour la première fois lors de cet événement. Les commandes des particuliers étaient nombreuses.

Chocolats artisanaux. Dans la foulée, Achille Rajerison, le directeur de la Chocolaterie Ecole Edenia, qui plus est, l'organisateur des « Secrets de femmes », a fait savoir qu'il faut exploiter et valoriser les produits du terroir qui existe à Madagascar. C'était également une occasion de faire la promotion de cette première école au grand public. Notons que le CLAC (Club des Amoureux du Chocolat), a mis en vente les chocolats produits par cette École de formation des artisans chocolatiers à l'occasion des fêtes des mères. « Nous promouvons notamment des chocolats artisanaux à base de produits exotiques tels que le baie rose, les confitures de groseille et le miel de palissandre.

Ce sont des inventions de l'Edenia », a fait savoir le Dr Evelyne, la présidente du CLAC. Par ailleurs, Mme Sandrine Reibel, gérante de l'entreprise artisanale en biscuiterie et confiserie, a pu inventer des biscuits français à base d'ingrédients locaux. « Cela a été bien réussi. Les cannelés ont été très prisés lors de ma première exposition », a-t-elle raconté. Quant à Mme Diana, elle promeut les produits cosmétiques et les kits de protection contre la Covid-19 de « Vaniala » qui sont des produits 100% naturels, sans oublier le miel des forêts. Et enfin, les habillements et accessoires, ainsi que les chaussures de mode qui sont mis en vente en ligne, ont été exposés lors de cet événement. L'huile essentielle de Ravintsara de Eden Green, a été également très prisée par les visiteurs.