Madagascar: Pandémie - Deux décès, soixante seize nouveaux cas en 48 heures

C'est à Toamasina que décèdent deux malades du coronavirus et dans la capitale trente-huit personnes sont contaminées tandis que le pays compte neuf patients en état grave.

Alarmant. Deux malades du covid-19, l'un âgé de 63 ans et l'autre 44 ans, déjà à risque en raison respectivement du diabète et de l'augmentation de la tension artérielle, viennent de décéder. En deux mois et demi de présence du coronavirus dans plusieurs localités du pays, neuf patients ont rendu l'âme. Les deux malades décédés hier ont suivi des traitements à Toamasina. S'agissant des porteurs du covid-19 actuellement en état grave, quatre sont hospitalisés au centre hospitalier de Morafeno à Toamasina et cinq se trouvent dans la capitale. L'hôpital de Befelatanana à Antananarivo compte quatre malades en état grave et celui d'Andohatapenaka en héberge un.

« Les personnes à risque sont à suivre de près pour éviter qu'elles ne soient contaminées par le coronavirus », alerte la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. Les individus sujets aux maladies chroniques touchant les reins, le foie ou qui vivent avec le diabète et la variation de la tension artérielle sont ceux considérés comme personnes à risque ; les femmes enceintes également. Le bébé d'une porteuse du covid-19 décédée à l'accouchement la semaine dernière est en bonne santé. « Il n'y a pas eu de transmission du coronavirus à la naissance », explique la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. Selon cette dernière, « La plupart des victimes mortelles du covid-19 sont diabétiques »

Traitement

Le cap des huit-cent malades hospitalisés est déjà dépassé. Parmi les soixante-dix-sept cas positifs totalisés en deux jours, vingt-six sont rapportés hier et avant-hier, cinquante-et-un nouveaux malades sont annoncés dont parmi eux un cas positif localité dans la région de Matsiatra-Ambony. Dans le Sud de l'île où le nombre de malades du covid-19 prend de l'ampleur, trois cas de guérison à Tolagnaro et l'hospitalisation de cinq malades à Toliara ont été signalés hier. Miarinarivo, localité à 75 km de la capitale enregistre son premier malade du coronavirus et sur le sillon de la RN1 reliant cette ville à la capitale, le village d'Arivonimamo est également touché par le covid-19 avec quatre malades répertoriés. En périphérie de la capitale, huit personnes contractent le coronavirus dont quatre à Ambohidratrimo et quatre à Ambohimanga.

Dix personnes contaminées par le coronavirus dans la capitale sont annoncées hier et la veille vingt-huit cas positifs toujours à Antananarivo ont été détectés à partir des prélèvements analysés à l'Institut Pasteur à Avaradoha, au centre d'infectiologie Charles Mérieux à Ankatso, au laboratoire de l'hopital Hjra à Ampefiloha. A Toamasina, à l'issue de leur traitement par contre, dix guéris quittent le foyer social Canada et un autre l'hopital de Morafeno. De même, cinq guéris à l'hopital de Befelatanana à Antananarivo et trois autres à l'hopital d'Anosiala sont rapportés. Hier, deux cent-trente-trois guéris, huit-cent malades en traitement et plus de quinze mille tests PCR effectués sont totalisés pour l'ensemble du territoire national.