Madagascar: Musculation - Un champion d'Afrique donne des cours

Le champion d'Afrique en titre de Muscle Mania, Mickael propose des séances d'entrainement de musculation depuis quelques mois. Il publie ses vidéos dans les réseaux sociaux.

Guide d'entrainement de musculation. Le champion d'Europe du Muscle Mania juniors en 2017 Mickael Fitiavana Randriamiandrisoa qui avait également remporté l'an passé le titre continental en Afrique du Sud, partage ses expériences dans les réseaux sociaux depuis le début de cette année.

Il publie chaque semaine ou bimensuel des vidéos contenant des techniques pratiques d'entrainement de musculation. Une initiative qui a séduit plus d'un depuis le début de cette année et surtout en cette période de confinement.

Après les cinq premières publications, il a pris une petite pause de deux mois avant de reprendre les cours à distance gratuit la semaine passée. « J'ai décidé de filmer une partie de mes séances d'entrainement et les partager sur facebook vu l'engouement de mes followers qui me demandent les détails techniques et pratiques de la musculation », confie Mickael Fitiavana Randriamiandrisoa.

Lors de la dernière séance, Mickael a proposé une vidéo sur les exercices spécifiques pour les biceps en démontrant les détails techniques ainsi que les équipements adéquats à utiliser. Il a bien précisé le nombre de séries à exécuter dès l'échauffement. Il a démontré entre autres des séries de curls au pupitre en quatre séries de quinze, puis des curls débout avec la barre « Z » en trois séries de dix, suivies sans repos d'une prise supination à dix répétitions, d'une prise pronation et en dernier lieu trois séries de dix curls prise marteau.

Sous contrat

« Il ne faut pas négliger ni l'échauffement avant travailler les muscles, ni l'étirement après les exercices » a-t-il précisé. Le champion d'Afrique en titre n'envisage pas de participer à des compétitions internationales cette saison.

«S'engager à de telle compétition internationale de haut niveau nécessite un entrainement intensif alors qu'en période de confinement, on ne peut pas faire grand-chose alors qu'il faut se donner à cent pour cent», explique-t-il. Sous contrat depuis quelques années avec une instance mondiale de bodybuiling basée aux Etats Unis, Mickael ne peut pas participer à d'autres compétitions entre autres les championnats locaux organisés par la fédération malgache d'haltérophilie, de bodybuilding et de culturisme.

Mickael étant un athlète de haut niveau a créé et lancé depuis 2018 sa propre marque de tenue de sport et d'entrainement « Snug Guns » dont des joggings et débardeurs. Il compte en produire d'autres équipements plus tard.