Madagascar: Radama adopte une attitude révolutionnaire

Laidama accède au trône de l'Imerina en 1810, à 18 ans, quand son père Andrianampoinimerina tourne le dos.

Il poursuit les expéditions militaires qu'il entreprend du vivant de son père. Ces campagnes le mènent dans toute l'île et ne lui permettent guère de séjourner à Antananarivo avant 1815-1816. À cette date, il reçoit les premiers étrangers à Mahazoarivo reconstruite après une explosion. Le drapeau britannique est le premier à être hissé à l'occasion de l'ambassade de Lesage, envoyé par le gouverneur de Maurice, Sir Robert Townsend Farquhar.

Progressivement, bien qu'il soit aussi méfiant que son père vis-à-vis des Vazaha (étrangers), Radama Ier se rend compte qu'il a beaucoup à gagner à la fréquentation des Blancs. Il adopte alors « une attitude, révolutionnaire à Madagascar, a cherché à établir l'égalité des formes avec les Vazaha en se transformant lui-même et non plus en contraignant les étrangers à adopter les formes locales » (Vincent Belrose-Huyghues, Revue historique Omaly sy Anio, N°1 et 2, 1975).

En 1817, le roi de l'Imerina abandonne le salaka (pagne) pour un uniforme européen lorsqu'il reçoit James Hastie, envoyé britannique. Cette même année, en effet, il descend à Toamasina où sa puissance militaire et les avances britanniques font grande impression sur le microcosme entreprenant « des traitants créoles, métis et autres aventuriers qui y guettaient la bonne aubaine ». Mais Radama lui-même est impressionné par le monde qu'il y découvre : costumes européens, navires, armes, entrepôts, marchandises et habitations coloniales. « La preuve nous en est donnée par l'accueil qu'il fit aux différents Blancs qui vinrent lui proposer leurs services. » Parmi eux, le français Robin.

Il les engage à « tenter de nouvelles spéculations », notamment en Imerina, et promet à certains de leur faire signe dès qu'ils pourraient monter en Imerina. « Je crois que c'est de son séjour à Tamatave que Radama a retenu l'idée de demander des instructeurs aux Britanniques, lors des négociations du traité portant sur l'abolition de la traite d'esclaves». D'après la correspondance de Jean René et le rapport d'Arnoux, ce dernier propose un instituteur à Radama « qui est flatté de cette proposition et accepté ». Pourtant, bien que tous les envoyés de Farquhar lui même aient fait des propositions en ce sens, Radama, dans ses réponses, ne fait mention que « d'instructeurs militaires à envoyer en Imerina ».

En 1819, Robin, ex-sergent déserteur des armées françaises, qui débarque à Maurice en 1815, puis à Toamasina, est appelé à Antananarivo. Il y parvient avec la bénédiction des autorités britanniques. Il est accompagné de créoles de Maurice d'origine française, « en quête comme lui d'une fortune rapide auprès d'un chef puissant. D'après l'auteur de l'étude, ces premiers techniciens sont Louis Gros, Casimir et Jean Julien, tous charpentiers, Fillicau, traitant qui a assassiné son associé en 1822 (il est capturé e t jugé par Radama ) e t d'autres dont les noms n'ont pas été conservés ».

Cet afflux d'étrangers aura deux conséquences sur le Rova. D'une part, donner à Radama le désir de se valoriser aux yeux du monde, d'autre part, lui offrir les moyens de s'entourer d'objets importés ou construits par ces étrangers grâce à leur savoir faire. La première tâche de Radama, dans le domaine de la construction, est de consolider et d'embellir certains Lapa de son père où il établit sa résidence et celle de ses visiteurs.

Du vivant d'Andrianampoinimerina, il habite Bevato au sud du Rova. Il l'abandonne pour occuper l'une de celles de son père, Marivolanitra. Dans les Tantara, on peut lire : « Une échelle permettait de monter sur le toit où une estrade avait été aménagée : de là on voyait tout autour jusqu'à une certaine distance. Laidama, devenu roi l'a embellie et habitée. »

Jones, hôte de Radama, y passe sa première nuit à Tananarive en 1820. Coppalle y est reçu en 1825. « Ma maison était, avant mon arrivée, destinée aux plaisirs du roi qui l'avait nommée Marivolanitra (la plus près du ciel) », indique-t-il avant de conclure : « En raison de son élévation, elle touche l'entourage du roi sur lequel elle domine. »