Gabon: LEBAMBA - A la découverte des merveilles des rapides de Bibobo

Le Gabon regorge plusieurs sites touristiques. La nature a gratifié ce pays de nombreuses merveilles qui ne sont pas visitées par le grand public venu d'ici et d'ailleurs. C'est le cas des chutes de Bibobo se trouvant dans la province de la Ngounié. Elles se trouvent précisément dans le département de la Louétsi-Wano dont Lebamba est le chef-lieu.

Elles sont une merveille. Situées à entre trois et cinq kilomètres de la commune de Lebamba, les chutes dites de Bibobo offrent un spectacle qui ravi aux rares visiteurs leurs" wahou" ; "quelles merveilles ! "... Il faut beaucoup marcher pour y arriver si vous n'avez pas de véhicule. A une bonne distance des chutes, dans une forêt dense, le bruit spectaculaire de ces chutes vous accueille et aiguise la curiosité des visiteurs. L'harmonieux bruissement des feuilles mortes prouve combien les touristes hâtent les pas pour découvrir les merveilles et le spectacle qu'offrent ces rapides dits de Bobobo.

Un sexagénaire raconte que cet environnement qui abrite les chutes sont entourées de plusieurs mystères." Il y a deux génies. Il y a un homme et une femme. Ce sont les gardiens de ces chutes. Elles sont sacrées, ces chutes. Il y a souvent des petits rituels qui s'opèrent ici. Les visiteurs doivent offrir des pièces d'argent aux génies afin qu'ils soient les bienvenus" dira-t-il aux rares curieux venus à la découverte de ces merveilles de la nature.

Selon DKT, Patrick Charffery, Justin Biteghe et Maxime Tsinga, le Gabon gagnerait à exploiter ses sites touristiques pour ajouter plus d'oxygène à son économie et surtout, créer de l'emploi. C'est un moyen pour lutter contre ce fléau de chômage qui ruine l'avenir de la jeunesse dite sacrée. Les chutes de Bibobo sont à visiter, soupirent-ils, comme séduits par le chant lyrique de ces rapides.