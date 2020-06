Gabon: " J'invite les jeunes à battre les ailes pour voler d'eux-mêmes" dixit Boryx Ondo

interview

La crise sanitaire mondiale due à la pandémie du Coronavirus a changé et bouleversé les habitudes. Les activités quotidiennes sont à l'arrêt, sinon, tournent au ralenti. Le jeune gabonais Boryx Ondo Medzegue, Entrepreneur et Coach, Expert en Communication, Instructeur d'Arts-martiaux, nous livre les secrets de son dynamisme et appelle la jeunesse à trouver des opportunités au sein des difficultés, car le mal est un certain bien, soutient-il.

1-Bonjour monsieur, comment peut-on définir Boryx Ondo ?

Bonjour Monsieur. Je suis Boryx Ondo Medzegue, Gabonais de nationalité. Sans être large, au-delà d'une bonne éducation reçue à la base par mes parents malgré leurs moyens limités, je consacre mon temps et mon énergie à construire mon image, celle d'un homme de valeurs. Depuis mon âge tendre, je cherche à me démarquer positivement en travaillant très dur, en initiant beaucoup de choses et en cultivant l'esprit du résultat. J'ai fait un chemin scolaire considérable (diplômé en communication des entreprises) et un parcours important dans les arts martiaux (aujourd'hui Instructeur de Kung-fu Wing-Chun).

J'ai travaillé dans plusieurs grandes boîtes de la place (Géant Ckdo, Radisson Blu,...) et occupé des fonctions variées, avant de me consacrer à mon ambition personnelle : l'entrepreneuriat. Je veux et vais être un Homme d'Affaires. En bref, ambition, audace, détermination, innovation, prise de risque, passion, motivation et patience, tels sont quelques termes qui définissent ma personnalité.

2- Vous avez des structures événementielles. Parlez-nous en.

En 2017, j'ai mis sur pied CINE-PREST, une entreprise événementielle à double centre d'intérêt : le Cinéma et l'Evénementiel. La première section produit des films d'action sensationnels basés sur des histoires marquantes, vécues au Gabon et ailleurs. Le but est de sensibiliser les téléspectateurs tout en valorisant les talents sportifs, culturels et intellectuels des jeunes Gabonais.

La seconde section, l'Evénementiel, offre quatre services : Accueil (Hôtesses), Sécurité, Logistique (location des chaises, tentes, tréteaux et sono) et Pilotage événementiel. C'est une manière de garantir aux clients la beauté et la sécurité de leurs cérémonies. En activités connexes, je fais le Coaching en Entrepreneuriat et Développement personnel (en public ou dans les entreprises). Je fais également des conceptions infographiques (affiche publicitaire, carte de visite, banderole,) et des plans de communication événementielle.

3- Dans un milieu concurrentiel comme le nôtre, comment faites-vous pour vous imposer ?

Lorsqu'on entreprend dans un environnement aussi concurrentiel, on fait tout pour s'imposer et affirmer sa crédibilité. En 2016, j'avais mené au préalable une étude de marché qui avait révélé les enjeux et insuffisances aussi bien dans le cinéma que dans l'événementiel, d'où le choix des films d'action et l'agencement des quatre services événementiels. Ce qui constitue une valeur ajoutée. Je mise sur la qualité de service à travers le professionnalisme et l'originalité de mes œuvres. Ma stratégie publicitaire est « le bouche » à oreille, mais surtout la satisfaction de mes clients. Je m'organise à les satisfaire honorablement pour qu'ils fassent ma publicité.

4-Avec l'avènement de la crise sanitaire due au Covid-19, l'on imagine que vos activités sont sous oxygène respiratoire (sourire) ?

A n'en point douter, cette crise liée au Coronavirus fragilise mes activités, surtout que j'étais sur le point d'organiser une conférence sur le Thème : "La solution contre le chômage". Toutefois, l'une des qualités d'un Entrepreneur, c'est de transformer l'obstacle en opportunité. A cet effet, j'ai saisi cette occasion pour développer mes stratégies commerciales et mieux préparer les évènements en vue. J'ai également développé des idées novatrices que je mettrais en œuvre dès la reprise effective des activités. Pendant ce temps, je mène de petites activités parallèles qui me procurent des revenus en ce temps de crise sanitaire. Je ne compte pas sur une seule activité, je crée plusieurs sources de revenus pour une entrée permanente des sous.

5-La situation actuelle vous préoccupe t-elle ? Disant les mesures barrières, le confinement. ..

Absolument ! C'est une situation très préoccupante. Elle a plongé le monde dans une panique chronique et chamboulé des programmes multisectoriels. Les conséquences politiques, humanitaires, économiques et socioculturelles sont visiblement terrifiantes.

Parlant des mesures dites barrières, c'est une seconde nature difficile à admettre et à pratiquer. Mais c'est de l'intérêt de tous de le faire. Mon souhait est que ce virus soit totalement anéanti pour un retour au calme. A beau faire des dégâts, la tempête finit toujours par se calmer. La reprise sera explosive.

6- Avez vous un message particulier à la jeunesse, aux autorités. ..?

La jeunesse est mon champ de bataille, elle est au centre de mes activités sur tous les plans. Je prône l'épanouissement des Jeunes et lutte fermement contre leur désorientation caractérisée par le chômage, la pauvreté, la délinquance, la vie de rue, la solitude, le désarroi, la crainte, la tristesse,... C'est dans ce cadre que s'inscrivent mes projets de films et mes évènements tels que la conférence sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, mais aussi les compétitions sportives et culturelles en vue.

Ceci dit, j'invite les jeunes à battre les ailes pour voler d'eux-mêmes, prendre leur vie en main et au sérieux pour ainsi dire. La meilleure solution est de créer leurs propres activités pour une liberté financière. Ceux qui attendent que l'Etat les nourrisse et leur donne du travail à tout prix, ils sont aveugles et j'ai du regret pour eux. Toutefois, c'est de la responsabilité de l'Etat de construire des cadres d'épanouissement pour les jeunes. Car, les gouvernants d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier et les jeunes d'aujourd'hui seront les gouvernants de demain, d'où l'intérêt de leur offrir une formation digne et garante d'un avenir meilleur.