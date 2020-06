Congo-Kinshasa: Affaires pendantes

Semaine cruciale. Semaine de vérité. Deux procès et une élection qui intéressent l'opinion au plus haut point vont se dérouler successivement en date du 11 et 12 juin. Tout commencera par l'affaire la plus médiatisée et suivie, mettant aux prises le trio Jammal Samih - Vital Kamerhe - Jeannot Muhima. Dans ce procès, le réquisitoire sera prononcé le jeudi prochain suivi des plaidoiries afin de permettre aux juges de trancher.

Puis, le lendemain, l'Evêque Pascal Mukuna sera face à sa victime, Mamie Tshibola, qui l'accuse de viol, rétention illicite des documents parcellaires et menaces de mort. Le même jour, vendredi 12 juin, aura lieu, dans l'hémicycle du Palais du Peuple, l'élection en vue du remplacement de Jean-Marc Kabund au poste de 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale. Et, le 15 juin, se poursuivra le procès David Blattner, DG de Safricas.

La semaine qui vient de s'achever, le procès dit de 100 jours a tenu en haleine un grand nombre de Congolais ainsi que d'étrangers. Les mercredi 3 et jeudi 4 juin, plusieurs personnalités sont venues témoigner en vue d'éclairer la lanterne des magistrats assis sur l'utilisation réelle de la somme astronomique de 57 millions de dollars américains allouée à l'érection des maisons préfabriquées dans le cadre du programme intérimaire de 100 jours du Président de la République.

Après avoir juré de dire la vérité et rien que la vérité, sont passés devant la barre Justin Bitakwira, ministre honoraire du Développement Rural, Pierre Kangudia, ex-ministre du Budget, Henri Yav Mulang, ministre des Finances du gouvernement Tshibala, Deogratias Mutombo, Gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), Thomas Luhaka, ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, Ngongo Salumu, Directeur Général a.i. de la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics, Nicolas Kazadi, Ambassadeur itinérant du Chef de l'Etat et Coordonnateur du programme d'urgence de 100 jours, Marcellin Bilomba, Conseiller principal du Président de la République en charge de l'économie et Finances, ... Ce dernier a fait une révélation troublante en prétendant avoir été informé par le Gouverneur de la BCC du montant réel, soit 66.700.000 USD, versé dans le compte bancaire de la société Samibo que dirige Jammal pour la livraison clé en main des maisons préfabriquées. Est-ce une info authentique ?

Dans cette même affaire, un débat contradictoire houleux a eu lieu entre les témoins Daniel Shangalume alias «Massaro», l'ancien conservateur de la commune de Ngaliema, Kilangalanga, ainsi que Soraya Mpiana, belle-fille de Vital Kamerhe et prétendue bénéficiaire d'une concession dans la baie de Ngaliema. Après leur passage, Hamida Shatur Kamerhe a renseigné les juges sur les mouvements observés dans ses trois comptes à la Rawbank au courant de l'année 2019. Cette commerçante a avoué avoir fait plusieurs dépôts, via sa collaboratrice, après son mariage avec le DirCab Vital Kamerhe en février de la même année. Comme cadeaux de mariage, 826.000 USD, 33.000 Euros, 10 millions FCFA, quatre jeeps 4×4, etc. Aucun lien direct n'a été établi entre la prétendue donation de concession et ces cadeaux de mariage avec le procès 100 jours. Véritable Tour de Babel !

Par ailleurs, l'affaire Jean-Marc Kabund divise au sein de l'UDPS. L'aile Kabund/Kabuya s'affronte avec l'aile Shabani/Wakwenda. Les uns farouchement opposés au remplacement du 1er Vice-président déchu, les autres favorables à cette démarche. Nonobstant ce bras de fer, le scrutin est déjà programmé. Le public attend impatiemment l'épilogue de ces différents feuilletons.