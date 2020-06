Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le FNSCC prend la température dans 3 centres hospitaliers de Kinshasa

Rechercher et collecter les moyens financiers qui aideront à soutenir les malades et le personnel soignant durant toute la période d'état d'urgence sanitaire. C'est la mission spécifique du Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC).

Vendredi 5 juin 2020, une équipe du FNSCC a effectué une ronde dans trois centres hospitaliers de la ville de Kinshasa, afin de palper la prise en charge des patients de la pandémie du coronavirus, mais aussi échanger avec le personnel soignant sur ses difficultés et attentes. Il s'agissait de l'hôpital Saint Joseph, des cliniques universitaires et du centre hospitalier de Monkole.

Le FNSCC reste déterminé à voir clair sur l'orientation des fonds alloués dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 en RDC et les soins appropriés aux malades.

A l'hôpital Saint Joseph, le Médecin Directeur, Dr François Kajingulu, a exprimé sa reconnaissance envers l'équipe du FNSCC dont le passage prouve que ce que ce qu'ils font comme travail ne passe pas inaperçu. "C'est de la joie pour nous parce que c'est une occasion pour que nous puissions dire ce que nous faisons. Peut-être qu'ils ne connaissent pas nos devoirs et difficultés dans le contexte actuel. Cette visite nous permet aussi de sensibiliser le peuple congolais sur la présence de la maladie", a-t-il souligné.

En substance, il a révélé que l'hôpital Saint Joseph qui reçoit les malades de Covid-19 de 7 communes de Kinshasa, éprouve beaucoup de difficultés. Notamment, le besoin de 50 lits pour les malades, d'assistance respiratoire, des médicaments de commodité, des matériels de protection à usage unique qui tendent à s'épuiser ainsi que la prime de 54 agents affectés.

Evoquant la situation de la pandémie dans cette formation médicale, le Dr François Kajingulu a signalé que dans la commune de Limete, depuis le 10 mars 2020, l'hôpital Saint Joseph a totalisé 294 cas suspect, 147 cas testés négatifs, 119 positifs, 49 guéris, 70 cas en bonne évolution et 11 décès. D'ailleurs, pour le vendredi 5 juin 2020, l'hôpital St Joseph a compté 36 malades, 24 cas testés positifs.

S'agissant de la prise en charge des patients, le médecin directeur a laissé entendre que l'hôpital Saint Joseph utilise scrupuleusement les médicaments et matériels conformes au protocole national édictés par le ministère de la santé publique.

La prévention avant tout

Pour sa part, le Dr Jean-Robert Makulu, Médecin directeur aux cliniques universitaires et vice-doyen de la faculté de médecine, insiste sur le fait que le FNSCC doit agir le plus vite que possible en vue d'améliorer le plateau technique en décentralisant les outils de diagnostic de coronavirus. Aussi, il a souligné la nécessité de la protection du personnel soignant.

Un cahier des charges sera soumis au FNSCC pour une réponse idoine aux cliniques universitaires.

Par ailleurs, le Dr Jean-Robert Makulu a relevé qu'au stade actuel, la prévention reste la meilleure riposte contre l'épidémie. "Le problème de la Covid-19 ce n'est pas seulement un problème du Gouvernement. C'est un problème de toute la communauté Congolaise. Il faut une solidarité. Bien-sûr le gouvernement, les partenaires et la population peuvent agir mais, si on ne respecte pas les mesures barrières, on n'ira nulle part. Les médias doivent jouer un rôle prépondérant pour sensibiliser la population afin d'éviter les rumeurs et la stigmatisation", a-t-il avancé.

Ici, la coordination nationale du FNSCC a visité le nouveau centre hospitalier destiné aux malades de Covid-19 qui sera bientôt inauguré par le gouvernement. Statiquement, les cliniques universitaires comptent 80 cas confirmés.

Le FNSCC au front

Au centre hospitalier de Monkole, l'équipe du FNSCC a été chaleureusement accueillie et a saisi l'opportunité pour visiter tous les services de ce centre situé dans la commune de Mont-Ngafula.

Pour le Médecin directeur de Monkole, Dr René Lumu, cette visite est un réconfort car, après cela, le centre hospitalier de Monkole sera appuyé à tout point de vue.

"La visite de ce jour du comité de gestion du FNSCC est déjà un début de réponse à notre requête, car la prise en charge totale du patient covid, logement, restauration, lingerie, soins médicaux, qui est réalisé à Monkole nécessite des moyens financiers importants et permanent", note-t-il.

Il faut signaler que le centre hospitalier de Monkole a un espace Covid Center d'une capacité de 32 places, qui accueille des patients depuis le 4 mai 2020. D'ici là, il y aura des places supplémentaires disponibles. A ce jour, il a un cumul de 49 cas confirmés, 21 cas guéris qui ont déjà quitté l'hôpital, 5 décès et 30 patients hospitalisés dont 2 suspect.

Après cette longue visite, le Coordonnateur national du FNSCC, Dominique Mukanya, a démontré que le problème de Covid-19 est réel et demande des efforts de part et d'autres. Notamment, par le gouvernement, les partenaires et le personnel soignant. Malgré tous ces efforts, souligne-t-il, il y a des problèmes liés aux consommables, aux matériels et aux finances. S'agissant des effets collatéraux (fonctionnement des formations médicales à la longue), Dominique Mukanya a rassuré que le FNSCC trouvera, après cet état de lieux, des solutions appropriés.